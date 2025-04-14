Εντοπίστηκε σώα στο Πόρτο Ράφτη η 30χρονη που είχε εξαφανιστεί

Στον εντοπισμό της 30χρονης Σωτηρίας που είχε εξαφανιστεί το τελευταίο 24ωρο προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας στο Πόρτο Ράφτη από αστυνομικούς. Η νεαρή κοπέλα συνήθιζε να πηγαίνει εκεί για να ηρεμεί.

Για τον εντοπισμό της 30χρονης είχε κινητοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του Χαμόγελου του Παιδιού σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων και την Δημοτική Αστυνομία Γλυφάδας, Ηλιούπολης και Αλίμου.

Νωρίτερα, ο πατέρας της αγνοούμενης απηύθυνε έκκληση μέσω του ALPHA, για να γυρίσει η 30χρονη σπίτι: «ότι έγινε, έγινε Σωτηρία μου. Να γυρίσεις πίσω για τη μάνα σου και τον πατέρα σου». «Ότι ώρα θέλει ας γυρίσει στο σπίτι, το σπίτι εδώ είναι δικό της», είπε.

Πηγή: skai.gr

