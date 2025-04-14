«Αργοναύτης 2025»: Συμμετοχή Ενόπλων Δυνάμεων σε πολυεθνική άσκηση

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας συμμετείχαν στην ετήσια διακλαδική πολυεθνική άσκηση με την ονομασία «Αργοναύτης 2025» που πραγματοποιήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπό τον γενικό συντονισμό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) και τη συμμετοχή εκπροσώπων από 31 χώρες και 2 διεθνείς οργανισμούς, από 7 έως 11 Απριλίου.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας, η άσκηση έχει χαρακτήρα πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διάφορων φορέων και αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, αναπτύσσοντας συλλογικές δυνατότητες για όλους τους συμμετέχοντες (προξενικές, στρατιωτικές και άλλες αντιπροσωπείες).

Κατά τη διεξαγωγή της άσκησης, οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν με κατάλληλο προσωπικό και μέσα (φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» και ελικόπτερο AS-332), σε σενάρια έρευνας και διάσωσης καθώς επίσης και διαχείρισης κρίσης με εστίαση στην εκκένωση αμάχων.

Πηγή: skai.gr

