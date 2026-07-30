Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος για επιθέσεις με οπαδικό υπόβαθρο

Για επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο συνελήφθη, χθες, 26χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Όπως προέκυψε, προχθές το βράδυ αλλά και πριν από δύο βδομάδες, ο 26χρονος, επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, αφού προσέγγισε 46χρονο, τον οποίο εντόπισε να κινείται πεζός στο κέντρο της πόλης, τον εξύβρισε, τον απείλησε και άσκησε σωματική βία σε βάρος του, διότι φορούσε μπλούζα, που προσομοίαζε χρωματικά με διακριτικά αθλητικής ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για παράβαση της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων διατάξεων, θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Πηγή: skai.gr

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