Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: «Με εξέθεσε στους φίλους μου»

«Με εξέθεσε στους φίλους μου. Πήγα να της ζητήσω το λόγο» αυτή ήταν η κυνική απάντηση του 28χρονου δράστη όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς τον λόγο που σκότωσε τη 47χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο δράστης μετά το φονικό παρέμεινε στο σημείο σε κοντινή απόσταση από το άψυχο σώμα του θύματος.

Αν και το έγκλημα με πολλαπλά χτυπήματα από μαχαίρι παραπέμπει σε ερωτικό κίνητρο, στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς φέρεται να αρνήθηκε πως είχε σχέση με τη 47χρονη ενώ υποστήριξε πως το θύμα τον είχε διασύρει στους γνωστούς του. Όσον αφορά τη γνωριμία τους υποστήριξε πως είχαν γνωριστεί πριν από μήνες και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο στο συσσίτιο της εκκλησίας.

Όσον αφορά τη 48χρονη η οποία έμενε μόνη στο διαμέρισμα της οδού Ρουμπέση, από την έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψε πως τον Μάρτιο είχε απευθυνθεί στις Αρχές και είχαν γίνει συστάσεις στον δράστη ωστόσο δεν υπήρξε εισαγγελική παραγγελία προκειμένου να συλληφθεί.

