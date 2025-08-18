Η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα αναβαθμίζεται χάρη σε Sentinel-5Α

Ο δορυφόρος Copernicus Sentinel-5Α εκτοξεύτηκε σήμερα με επιτυχία με πύραυλο Ariane 6 από το ευρωπαϊκό διαστημοδρόμιο στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας. Η εκτόξευση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στην ικανότητα της Ευρώπης να παρακολουθεί την ατμοσφαιρική ρύπανση και την υγεία της ατμόσφαιρας σε παγκόσμια κλίμακα.

Η αποστολή Sentinel-5, η οποία αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT) και της Arianespace, θα παρέχει σε καθημερινή βάση δεδομένα υψηλής ανάλυσης σχετικά με τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τα ιχνοαέρια της ατμόσφαιρας σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Ο δορυφόρος θα ολοκληρώνει μια τροχιά γύρω από τη Γη κάθε 100 λεπτά περίπου.

Μόλις τεθεί σε λειτουργία, η αποστολή θα στηρίξει βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για το περιβάλλον και το κλίμα, μεταξύ άλλων τη στρατηγική της ΕΕ για το μεθάνιο, την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση. Τα δεδομένα αυτά θα συμβάλουν καθοριστικά στην προώθηση των προσπαθειών μείωσης της ρύπανσης και στη βελτίωση της διαχείρισης της ποιότητας του αέρα σ’ ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο.

Μαζί με τον γεωστατικό δορυφόρο Sentinel-4 και την επικείμενη αποστολή παρακολούθησης των εκπομπών CO2 (CO2M), η αποστολή Sentinel-5 εδραιώνει περαιτέρω το Copernicus ως ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα γεωσκόπησης στον κόσμο, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας.

Το πρόγραμμα Copernicus είναι η συνιστώσα γεωσκόπησης του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ.

Αθηνά Παπακώστα

