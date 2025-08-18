Καστοριά: Κρατούμενος απέδρασε από το Νοσοκομείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Καστοριά, μετά την απόδραση ενός κρατούμενου από τον χώρο της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου.

Ο άνδρας, που νοσηλευόταν φρουρούμενος, κατάφερε να διαφύγει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο κρατούμενος δραπέτευσε από τον χώρο της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόδραση. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

