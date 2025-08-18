Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καστοριά: Κρατούμενος απέδρασε από το Νοσοκομείο – Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Ο άνδρας, που νοσηλευόταν φρουρούμενος, κατάφερε να διαφύγει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από τον χώρο της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου

Καστοριά: Κρατούμενος απέδρασε από το Νοσοκομείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Καστοριά, μετά την απόδραση ενός κρατούμενου από τον χώρο της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου.

Ο άνδρας, που νοσηλευόταν φρουρούμενος, κατάφερε να διαφύγει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.  

Ο κρατούμενος δραπέτευσε από τον χώρο της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απόδραση. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Πηγή: ertnews.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καστοριά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark