Έπεσαν από τα σύννεφα οι γείτονες του ζευγαριού στην πολυκατοικία της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη όπου σημειώθηκε η γυναικοκτονία το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο 53χρονος δράστης μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια βούτηξε στο κενό από το μπαλκόνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να καταλήξει κατά τη διακομιδή του προς το νοσοκομείο.

Γείτονας του ζευγαριού δήλωσε πως δεν είχαν ακούσει φωνές ή φασαρία από το διαμέρισμα.

«Ποτέ δεν ακούσαμε φωνές, ήταν εργατικοί άνθρωποι, πήγαιναν στη δουλειά τους, επέστρεφαν σπίτι, έχουν και δύο παιδιά, καθόταν στο μπαλκόνι, ήσυχοι ήταν», δήλωσε και πρόσθεσε πως το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής είχε μετακομίσει πρόσφατα στην πολυκατοικία της Σίνδου.

Μάλιστα η 44χρονη αναζητούσε δουλειά και όταν κάποιοι γείτονες τη σύστησαν σε ένα εργοστάσιο της περιοχής, η διεύθυνση του οποίου την προσέλαβε, η γυναίκα τους κέρασε τυροπιτάκια για να τους ευχαριστήσει.

Η γυναικοκτονία σημειώθηκε λίγο μετά τις 13.00 το μεσημέρι και οι αστυνομικοί αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το ζευγάρι είχε δύο κόρες ηλικίας 16 και 21 χρόνων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.