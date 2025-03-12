Doxato Tasty: Μαθητές πάντρεψαν την παράδοση με την τεχνολογία

Μαθητές από το ΕΠΑΛ Δοξάτου μιλούν για τη ζωή τους, τα σχέδιά τους για το μέλλον, αλλά και για την καινοτόμο και βραβευμένη εφαρμογή που δημιούργησαν, στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ.

Το Doxato Tasty είναι η εφαρμογή που κατάφερε να «ενώσει» τις τρεις ειδικότητες του σχολείου μεταξύ τους (Πληροφορικής, Διοίκησης και Οικονομίας καθώς και του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος) αλλά και με την τοπική κοινωνία, κάτι που επισφράγισε η κατάκτηση του χρυσού βραβείου στον πανελλήνιο διαγωνισμό «education leaders awards 2024» στην κατηγορία «δεσμός με την κοινωνία στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Πηγή: skai.gr

