Ακόμη μια γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με έναν άνδρα να σκοτώνει τη σύζυγό του και στη συνέχεια να πηδά από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. και όπως αναφέρει το grtimes.gr, ένας 53χρονος επιτέθηκε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του, με αιχμηρό αντικείμενο, καταφέροντάς της πολλαπλά τραύματα.

Στη συνέχεια, έπεσε από τον 2ο όροφο του διαμερίσματός τους στη Σίνδο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο δράστης πέθανε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Οι έρευνες για το αποτρόπαιο έγκλημα είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

