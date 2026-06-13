Αγγελόπουλοι: Μας βάζετε στο ίδιο καζάνι, ο αντίπαλος κάνει 3.000 αναρτήσεις

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι τοποθετήθηκαν στη συνέντευξη Τύπου για τη φετινή πορεία του Ολυμπιακού, κάνοντας λόγο για μία από τις σημαντικότερες και πιο απαιτητικές σεζόν στην ιστορία του συλλόγου.

Οι διοικητικοί ηγέτες των «ερυθρόλευκων» εξήραν το έργο του Γιώργου Μπαρτζώκα, συνεχάρησαν παίκτες και τεχνικό επιτελείο για τις επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ αναφέρθηκαν και στα σχέδια για το νέο ΣΕΦ.

Παράλληλα, δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν το κλίμα έντασης και τοξικότητας που επικράτησε το τελευταίο διάστημα στο ελληνικό μπάσκετ, υποστηρίζοντας ότι ο Ολυμπιακός επέλεξε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με θεσμικό τρόπο και μέσω της νομικής οδού και τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξουν όρια, σεβασμός και διαφορετική νοοτροπία στον χώρο του αθλητισμού.

Αναλυτικά όσα είπαν:

Γιώργος Αγγελόπουλος

«Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα για το τεράστιο επίτευγμα. Αυτή η πενταετία μετά το μέχρι τέλους είναι χαρακτηριστική, κατακτήσαμε 12 τίτλους, που δείχνουν πως είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και αν το δούμε στα τελευταία 15 χρόνια ίσως να είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Είμαστε περήφανοι και ευγνώμονες στην ομάδα και στον κόουτς που πέτυχε αυτά τα αποτελέσματα με τους παίκτες και το σταφ.

Οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες, άλλες τις ξέρετε και άλλες όχι. Ίσως είναι η καλύτερη πενταετία στην ιστορία του Ολυμπιακού και η φετινή χρονιά είναι μάλλον η πιο σημαδιακή στην ιστορία μας. Απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό πολύ καλό, με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του. Έχει ιδιαίτερη αξία αυτό. Νιώθομε πολύ χαρούμενοι που δώσαμε τέτοια χαρά στον κόσμο του Ολυμπιακού εντός και εκτός Ελλάδας».

Για το νέο ΣΕΦ: «Το ότι κάναμε την επιτυχία αυτή χωρίς νέο γήπεδο δίνει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στην επιτυχία μας. Εμείς δεν έχουμε όλα τα προβλήματα λυμένα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει κάνει αυτά που κάναμε εμείς χωρίς γήπεδα. Έχουμε πολλά όνειρα για τη συνέχεια».

Για το αν είναι πιο ψύχραιμοι και ώριμοι πλέον στις αντιδράσεις τους στο κλίμα τοξικότητας: «Δεν φανταζόμουν αυτά που γίνανε φέτος. Πέρσι ο διακόπτης γύρισε για πολλά πράγματα. Ξεπεράστηκαν κάποια όρια. Εκείνες τις 12-13 μέρες, κάθε μέρα γινόταν κάτι διαφορετικό, ήμασταν σε συναντήσεις πάνω από 16 ώρες τη μέρα. Ακόμη δεν καταλάβαμε γιατί διακόπηκε το πρωτάθλημα. Πέρσι αυτά που έγιναν ήταν εκτός αθλητισμού, εκτός πλαισίου, εκτός νόμου. Έχουν δρομολογηθεί όλες οι νομικές εξελίξεις. Εμείς μπορεί να είμαστε πιο ώριμοι, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Το θέμα είναι αν αυτός είναι ο αθλητισμός που θέλουμε. Αυτόν τον αθλητισμό θέλουμε; Όταν ο ένας έχει 100 μήνες απαγόρευση εισόδου και εμείς δεν έχουμε ούτε μια μέρα.

Δεν μπορεί να υπάρχει εξομοίωση, είτε το κάνει η κυβέρνηση, είτε τα κανάλια… Έβλεπα εκπομπές και έλεγα τι λένε. Πέρσι είχε ξεφύγει η κατάσταση. Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δείξει πώς συμπεριφέρεται. Όταν είσαι πρόεδρος έχεις άλλη ευθύνη, σε ακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι και αν δεν έχεις σωστή συμπεριφορά, το πρόβλημα γίνεται γενικότερα. Αν κάποιος δεν γουστάρει έναν διαιτητή, στέλνει 40 παιδιά στο σπίτι του; Αν κάποιος στοχοποιεί, βρίζει και απειλεί και δεν τρέχει τίποτα… εντάξει. Κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Και τώρα που πετύχαμε θα βγούμε να ειρωνευτούμε; Δεν είναι αυτο ο Ολυμπιακός. Προσπαθούμε να έχουμε ένα επίπεδο, μια ταπεινότητα. Αν πέρσι είχα αντιδράσει, θα έλεγαν πως εγώ φταίω. Δεν μπορεί να υπάρχουν συνεχώς αναρτήσεις και να μην γίνεται τίποτα. Αν κάποιος έχει θέματα, να πάει να τα λύσει».

Για τον Μπαρτζώκα: «Το Bartzokas Ball το συζητάνε σε όλη την Ευρώπη. Το θαυμάζουν, το συζητάνε και δεν είναι εύκολο να το αντιγράψεις. Ο κόουτς το 2013 πήρε ως πρώτος Έλληνας την Ευρωλίγκα και άνοιξε έναν νέο δρόμο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό. Η απόφαση του Μέχρι Τέλους άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού, κάποιος πήρε αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση. Όχι με απειλές, όχι με παρεμβάσεις, όχι με τραμπουκισμούς. Δεν το πίστευε κανείς, αλλά είδατε πώς άλλαξαν τα πράγματα».

Για το πιο δύσκολο σημείο αυτής της πορείας: «Εγώ θα έλεγα μετά το Άμπου Ντάμπι, εκεί ήταν μια δύσκολη κατάσταση, αλλά η διαχείριση, η πίστη και η στήριξη, ήταν ένα σημαντικό στοιχείο. Υπήρχε μηδενισμός, καταστροφολογία, είχαμε αποτύχει όλοι, ήταν όλα στραβά. Ήταν για να φεύγουμε όλοι από ό,τι θυμάμαι, αλλά είμαστε εδώ, πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας».

Παναγιώτης Αγγελόπουλος

«Είναι μια ιστορική μέρα, πήραμε το πρωτάθλημα μαζί με την Ευρωλίγκα. Είχαμε να το ζήσουμε από το 2012. Είμαστε ευτυχισμένοι, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν σταμάτησε και δεν θα σταματήσει ποτέ να παλεύει. Αυτά που ζήσαμε και στο F4 στο ΟΑΚΑ και εδώ είναι συγκλονιστικά. Από τη Δευτέρα ξεκινάνε στο ΣΕΦ εργασίες και όταν θα ξαναμπούμε θα ζήσουμε μαγικές στιγμές. Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους».

Για το νέο ΣΕΦ: «Η κατάλληλη στιγμή θα ήταν να έχουν δοθεί και τα δύο γήπεδα την ίδια στιγμή, όχι να υπάρχει η ανισορροπία αυτή σε βάρος μας. Δεν νομίζω ότι έχει δείξει η πορεία μας ποτέ εφησυχασμό. Ότι θα μπούμε σε ένα γήπεδο αναμορφωμένο μετά από κάποιους μήνες μάς δίνει νέα όρεξη και διάθεση για να προσφέρουμε. Θα είναι ένα γήπεδο για όλη την Ελλάδα, θα είναι κάτι μαγικό».

Για το αν το τέλος το ορίζει ο δυνατός: «Χρειάζονται και άλλα στοιχεία, που εμείς τα έχουμε μοναδικά στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο οι σχέσεις, είναι πώς δουλεύουν οι άνθρωποι. Είναι τρομακτικά αυτά που γίνονται, που δεν τα λέμε».

Για το αν είναι πιο ψύχραιμοι και ώριμοι πλέον στις αντιδράσεις τους στο κλίμα τοξικότητας: «Μας βάζετε στο ίδιο καζάνι, εμείς δεν κάνουμε δηλώσεις. Όταν ο αντίπαλος κάνει 3.000 αναρτήσεις και μιλά 365 μέρες το χρόνο… Εμείς κάνουμε νομικές ενέργειες για να προστατέψουμε την ομάδα μας και έχουμε κατηγορηθεί και γι’ αυτό, ότι είμαστε soft».

Για όσους έλεγαν για ταγμένη Ευρωλίγκα και ταγμένο πρωτάθλημα και αν υπάρχουν κόκκινες γραμμές: «Αυτά τα συγκεκριμένα, δεν τα ανοίγω και τα σβήνω. Όπου οι νομικοί μας μάς λένε, προχωράμε. Δεν έχουμε αφήσει κανέναν. Ακολουθούν πολλά δικαστήρια τα επόμενα χρόνια και θα έχουμε ωραίες αποφάσεις».

Για τον Μπαρτζώκα: «Ο σεβασμός που έχει ο κόουτς είναι τρομακτικός. Από όλους. Ακόμη και ο Αταμάν, που στο τέλος αποθεώνει τον εαυτό του ως μεγάλο στρατηλάτη, αναγνωρίζει τον κόουτς».

Για το μέλλον του Μπαρτζώκα: «Σήμερα εδώ γιορτάζουμε. Θα στείλω διακοπές τον Σκινδήλια να μην έχετε τι να γράφετε για δύο εβδομάδες».

Για το τι άλλαξε και ήρθαν οι επιτυχίες: «Πάντα σε καλό πνεύμα είναι οι συναντήσεις μας. Νομίζω αυτό που άλλαξε, πέρα από το Μέχρι Τέλους, είναι το πώς αντιδράσαμε μετά τον χαμένο τελικό του Κάουνας και παρότι χάσαμε δύο κομβικούς παίκτες. Άλλοι θα είχαν λυγίσει. Η επιμονή μας αυτή ήταν σημαντική».

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