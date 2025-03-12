Ανείπωτη θλίψη και οδύνη επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου τελέστηκε η κηδεία του Κωνσταντίνου και της Κερασίας, του νιόπαντρου ζευγαριού από τον Βόλο που έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους την περασμένη Κυριακή κοντά στο Μαλάκι, όταν αγροτικό όχημα που οδηγούσε άνδρας συγκρούστηκε με τη δίκυκλη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε το ζευγάρι.

Ο ναός κατακλύστηκε από συγγενείς, φίλους και όχι μόνο, που θέλησαν να πουν το τελευταίο αντίο στο νεαρό ζευγάρι και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τον taxydromo, οι φίλοι του 31χρονου έφτασαν στην εκκλησία με μηχανοκίνητη πορεία. Τραγικές φιγούρες ήταν και οι γονείς της Κερασίας που έχασαν το μοναχοπαίδι τους.

Σημειώνεται ότι χθες, Τρίτη, στον ίδιο ναό, οι συγγενείς με όποιο κουράγιο τους απέμεινε αποχαιρέτησαν τον 74χρονο πατέρα του 31χρονου που έφυγε από τη ζωή, την ίδια ημέρα.

