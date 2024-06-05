Λογαριασμός
Guardian: Η Ελλάδα πιθανός στόχος ρωσικών fake news

Οι ισχυρισμοί που αφορούν στην Ελλάδα αναφέρουν ότι πρόκειται να γίνει στόχος πυρηνικής επίθεσης της Ρωσίας

Στόχος της ρωσικής παραπληροφόρησης ενδεχομένως να γίνει η Ελλάδα τις επόμενες ώρες και ημέρες, σύμφωνα με τον Guardian, ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών που θα διεξαχθούν μεταξύ Πέμπτης και Κυριακής στην ΕΕ.

Ειδικότερα, ο Guardian αναφέρει σε δημοσίευμά του, ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους πιθανούς στόχους  fake news που εντοπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Μέσων Παραπληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ισχυρισμοί που αφορούν στην Ελλάδα αναφέρουν ότι πρόκειται να γίνει στόχος πυρηνικής επίθεσης της Ρωσίας. Άλλοι ψευδείς ισχυρισμοί αναφέρουν ότι η Ρωσία ετοιμάζει άμεση επίθεση στην ΕΕ και ότι η Κίνα θα κηρύξει τον πόλεμο στο ΝΑΤΟ εάν τα κράτη μέλη επιτεθούν απευθείας στη Ρωσία.

Σε άλλο fake news διακινείται ένα ψεύτικο βίντεο από την Πορτογαλία, που υποτίθεται ότι δείχνει πυρηνικά όπλα που κινητοποιούνται από το Κρεμλίνο.

Παράλληλα, στην Ισπανία, υπάρχουν ψευδείς ισχυρισμοί για αύξηση της ανεργίας των νέων που κυκλοφορούν στο X και καταρρίπτονται από το InfoVeritas, ένα από τα πολλά κέντρα ελέγχου στοιχείων της ΕΕ.

Οι ελεγκτές ψευδών ειδήσεων στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο EFE έχουν επίσης καταρρίψει τους ισχυρισμούς ως εντελώς ψευδείς ότι η επικεφαλής της λίστας του ισπανικού Λαϊκού Κόμματος (PP) Dolors Montserrat αποκάλεσε «άπληστους» τους συνταξιούχους που κερδίζουν 18.000 ευρώ ετησίως.
 

