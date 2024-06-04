«Απόλυτη συκοφαντία» χαρακτήρισε σήμερα, Τρίτη το Κρεμλίνο τους ισχυρισμούς της Microsoft MSFT.O ότι η Ρωσία έχει εντείνει μια διαδικτυακή εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο τη Γαλλία και τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η Microsoft ανέφερε σε μια ανάρτηση που δημοσιεύθηκε την Κυριακή ότι η καμπάνια, η οποία είπε ότι περιελάμβανε παραποιημένες ιστοσελίδες ειδήσεων και μια ταινία μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, είχε σχεδιαστεί ειδικά για να υποτιμήσει τη φήμη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) και να δημιουργήσει την εντύπωση ότι το καλοκαίρι τα παιχνίδια θα στιγματιστούν από βία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι δεν υπάρχει καμία ουσία πίσω από την κριτική που ασκείται εις βάρος της Ρωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Microsoft, υποστήριξε ότι δεν διαπίστωσε ενεργητική προσπάθεια για την εκμετάλλευση των ευρωεκλογών ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι Ρώσοι έχουν επικεντρωθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απέκλεισε την Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή τον Οκτώβριο επειδή αναγνώρισε τοπικά ολυμπιακά συμβούλια στις ρωσοκρατούμενες περιοχές της Ουκρανίας, το Λουχάνσκ, το Ντονέτσκ, την Χερσώνα και την Ζαπορίζια.

Καλωσορίζει την επιθυμία της Τουρκίας να ενταχθεί στην BRICS

Παράλληλα, η Ρωσία καλωσορίζει την επιθυμία της Τουρκίας να ενταχθεί στην ομάδα χωρών BRICS, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι το θέμα θα περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνόδου κορυφής του οργανισμού.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την BRICS εκ μέρους διαφόρων κρατών, αλλά πρόσθεσε ότι είναι απίθανο η εν λόγω ένωση να μπορέσει να ικανοποιήσει πλήρως όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες.

Εξάλλου, σήμερα από το Πεκίνο ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία επιθυμεί να ενταχθεί στους BRICS.

«Έχουμε συμφωνία τελωνειακής ένωσης, αλλά ψάχνουμε ευκαιρίες συνεργασίας όπως στους BRICS» είπε.

Η ομάδα BRICS έχει ιδρυθεί από Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική. Εντάχθηκαν το Ιράν, η Αίγυπτος, η Αιθιοπία και τα ΗΑΕ.

Άσκοπη η σύνοδος της Ελβετίας για την Ουκρανία

Επίσης, υποστήριξε σήμερα πως είναι κατανοητό το γεγονός ότι μερικές χώρες αρνούνται να λάβουν μέρος αυτό το μήνα στη φιλοξενούμενη από την Ελβετία σύνοδο κορυφής για την ειρήνευση της Ουκρανίας επειδή η συνάθροιση αυτή δεν έχει σαφείς στόχους και είναι επίσης παράλογο να διεξάγεται χωρίς τη Ρωσία.

Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει πως περισσότερες από 100 χώρες και οργανισμοί έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής στις 15-16 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.