Προπονητής τμημάτων υποδομής κατηγορείται για απειλή σε βάρος διαιτητή στη διάρκεια πρόσφατης αναμέτρησης ανάμεσα στις ομάδες Κ15 του 'Αρη και του ΠΑΟΚ για την ειδική κατηγορία της ΕΠΣΜ Κ15, που διεκόπη για τουλάχιστον 40 λεπτά όταν γονείς διαμαρτυρήθηκαν έντονα για φάση που υποδείχθηκε ως οφσάιντ.

Ύστερα από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο 31 ετών προπονητής παραδόθηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και συνελήφθη. Κατά την ίδια μήνυση, ο νεαρός προπονητής φέρεται να απείλησε τον ίδιο διαιτητή και σε άλλα παιχνίδια ποδοσφαιρικών ακαδημιών που προπονεί.

Υπό αυτές τις συνθήκες του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απειλή σε αθλητικούς χώρους και κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, κατ΄ εξακολούθηση.

Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και η υπόθεση αναβλήθηκε για τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Το δικαστήριο τού επέβαλλε τον όρο να μην προσεγγίζει αθλητικές εγκαταστάσεις μέχρι να γίνει η δίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

