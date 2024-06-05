Συνελήφθησαν από την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων 4 ανήλικοι που είχαν συστήσει συμμορία και με απειλές για τη αποσπούσαν χρηματικά ποσά από συμμαθητή τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, ληστεία και εκβίαση.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν οι μητέρες τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, από τις αρχές του προηγούμενου μήνα, οι κατηγορούμενοι σε καθημερινή σχεδόν βάση εξανάγκαζαν συμμαθητή τους με απειλές για τη σωματική του ακεραιότητα, να τους παραδίδει χρηματικά ποσά, τα οποία συνολικά ανέρχονται στο ύψος των 400 ευρώ.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ άπαντες οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

