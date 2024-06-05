Αμετανόητοι... Ξαπλώστρες και φέτος μέσα στη θάλασσα τοποθέτησε beach bar της Ρόδου, παρά την περσινή επέμβαση των συναρμόδιων αρχών. Σήμερα Τετάρτη διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος κλιμακίου στελεχών της κτηματικής υπηρεσίας και του λιμεναρχείου στην παραλία Αγία Μαρίνα Ρόδου.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκατάσταση παράνομων κατασκευών (19 μεταλλικές κατασκευές) εντός της θάλασσας, καθώς και παραβάσεις στον αιγιαλό. Ανάλογη παράβαση είχε διαπιστωθεί και πέρυσι, στην ίδια παραλία και από την ίδια επιχείρηση, και αμέσως οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην έκδοση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης τους. Το ίδιο πρόκειται να συμβεί και φέτος, αναφέρει το ΥΠΕΘΟ, μαζί με τη λήψη και των αντίστοιχων αυστηρών διοικητικών μέτρων, εφαρμόζοντας στο ακέραιο τον σχετικό νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα και προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων σε αιγιαλό και παραλίες.

Δείτε βίντεο των ελέγχων:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης τόνισε: «Όταν λέμε ότι μπαίνει τάξη στον αιγιαλό και τις παραλίες το εννοούμε! Όσοι παρανομούν στις παραλίες θα μας βρουν απέναντι τους. Σε κάθε περιστατικό παρανομίας θα μας βρίσκουν απέναντι, με ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Έχουμε συμμάχους μας τους πολίτες αλλά και τις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η χρήση drones και η νέα εφαρμογή myCoast που μας επιτρέπουν να παρεμβαίνουμε άμεσα όπου χρειάζεται».

Η επιχείρηση διενεργήθηκε υπό τον συντονισμό της Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας Ν. Κόλλια τόσο με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ναυτιλίας όσο και με τον Λιμεναρχείο Ρόδου και τις κατά τόπους κτηματικές υπηρεσίες.

Πηγή: skai.gr

