Tην έναρξη της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα στα Γλυκά Νερά αποτύπωσε η κάμερα drone. H φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε δασική έκταση της περιοχής κοντά σε κατοικημένη περιοχή, φαίνεται πως οφείλεται στην πτώση drone στρατιωτικού τύπου.

Μια σύλληψη

Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) προχώρησαν στη σύλληψη ενός 35χρονου, ο οποίος θεωρείται υπαίτιος πρόκλησης της πυρκαγιάς στη δασική έκταση στην περιοχή Γλυκά Νερά, ενώ επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.675 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ο 35χρονος είναι ένας από τα τέσσερα άτομα που είχαν προσαχθεί νωρίτερα από την ΕΛΑΣ. Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα 4 αυτά άτομα, εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας, φέρονται να πετούσαν drone, η πτώση του οποίου εξετάζεται ως αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς

Σημειώνεται πως ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Βίντεο με την πτώση του drone στην περιοχή

Εν τω μεταξύ, οι χρήστες του X, Αγγελος Χωριανόπουλος και Μάριος Αϋφαντής, ανήρτησαν βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο της πτώσης

Βίντεο από το SARISA στο πεδίο της πτώσης. Δεν φαίνεται να έχει καεί ούτε να έχει προκαλέσει την φωτιά. Δεν έχουμε κάτι επίσημο ακόμα. Δεν διακρίνονται ούτε χαρακτηριστικά της πυροσβεστικής ή της πολιτικής προστασίας. pic.twitter.com/IdZI9KlJRx

— Aggelos Chorianopoulos 𝕏 (@aggelos210) July 3, 2024

Αποκλειστικές φωτογραφίες από το drone Sarisa του στρατού από το οποίο προκλήθηκε η #φωτιά στον #Υμηττό. pic.twitter.com/TXJTKSO83J — Marios Ayfantis (@ayfantismarios) July 3, 2024

Η φωτιά που ξεκίνησε 14:20 το μεσημέρι, πήρε αμέσως διαστάσεις ενώ εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε, στη βόρεια πλευρά του Υμηττού κινήθηκε αντίθετα από τα σπίτια, προς το δασικό κομμάτι σε σημείο όπου υπήρχε πυκνή δασική έκταση.

Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Από αέρος 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό.

Επίσης κινητοποιήθηκαν 100 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 25 οχήματα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γλυκά #Νερά #Αττικής



❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) July 3, 2024

Πηγή: skai.gr

