Στην πτώση drone στρατιωτικού τύπου φέρεται να οφείλεται η φωτιά που ξέσπασε πριν λίγες ώρες στα Γλυκά Νερά σε δασική έκταση κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Η φωτιά αυτή την ώρα είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, ενώ η αστυνομία, προχώρησε στην προσαγωγή 4 ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για εργαζόμενους εταιρείας που κατασκευάζει μη επανδρωμένα συστήματα. Ειδικότερα, αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης εντόπισαν τα 4 άτομα στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και αφού τους σταμάτησαν για έλεγχο προχώρησαν στην προσαγωγή τους.

Η ΕΛΑΣ έχει ενημερώσει σχετικά την Πυροσβεστική που θα αναλάβει την υπόθεση, ενώ ο στρατός -όπως αναφέρουν οι πληροφορίες- διαψεύδει ανάμειξη.

Οι χρήστες του X, Αγγελος Χωριανόπουλος και Μάριος Αϋφαντής, ανήρτησαν βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο της πτώσης

Βίντεο από το SARISA στο πεδίο της πτώσης. Δεν φαίνεται να έχει καεί ούτε να έχει προκαλέσει την φωτιά. Δεν έχουμε κάτι επίσημο ακόμα. Δεν διακρίνονται ούτε χαρακτηριστικά της πυροσβεστικής ή της πολιτικής προστασίας. pic.twitter.com/IdZI9KlJRx

— Aggelos Chorianopoulos 𝕏 (@aggelos210) July 3, 2024

Αποκλειστικές φωτογραφίες από το drone Sarisa του στρατού από το οποίο προκλήθηκε η #φωτιά στον #Υμηττό. pic.twitter.com/TXJTKSO83J — Marios Ayfantis (@ayfantismarios) July 3, 2024

Η φωτιά

Η φωτιά που ξεκίνησε 14:20 το μεσημέρι, πήρε αμέσως διαστάσεις ενώ εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε, στη βόρεια πλευρά του Υμηττού.

Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Από αέρος 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό.

Επίσης, κινητοποιήθηκαν 100 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 25 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

