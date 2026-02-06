Για δύο κακουργήματα ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος μετά από έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αφορά υπεξαίρεση μεγάλων ποσών από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα. Ήδη έχει γίνει δέσμευση των λογαριασμών του, καθώς και ακόμη 6 προσώπων που φέρεται να εμπλέκονται.

Μια μέρα μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του κ. Παναγόπουλου, περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει ήδη ολοκληρωθεί και διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, η οποία πλέον αναλαμβάνει την ποινική διερεύνηση για αδικήματα δύο σοβαρά κακουργήματα, αυτό της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Πάντως, όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες κατηγορίες, καθώς βρισκόμαστε στη διαδικασία των ελέγχων.

Η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκίνησε πριν από μήνες, με τα στελέχη της να ξεσκονίζουν 6 εταιρείες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Είχε χτυπήσει «καμπανάκι» για διασπάθιση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος από κονδύλια 73 εκατομμυρίων ευρώ για επτά μορφωτικά και εργασιακά προγράμματα μέσα σε μια εξαετία.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος και 6 πρόσωπα που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών αυτών, φέρονται σύμφωνα με την έρευνα να υπεξαίρεσαν δύο εκατομμύρια ευρώ. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι έξι εταιρείες αναλάμβαναν τα προγράμματα είτε μέσα από απευθείας αναθέσεις είτε μέσα από αναθέσεις μέσω των διαγωνισμών δημοσίων έργων σε συγκεκριμένες εταιρειών.

Μάλιστα, πολλές από αυτές τις αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια. Ο ίδιος μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής μίλησε για «περιπέτεια» και «δύσκολη κατάσταση».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, τα 6 σχήματα δεν παρουσίαζαν καμία δραστηριότητα, δεν είχαν καμία υλικοτεχνική υποδομή, αλλά ούτε και προσωπικό.

Σύμφωνα με το πόρισμα του Πρόεδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, που έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, τα χρήματα μεταφέρονταν σε ατομικούς λογαριασμούς που είχαν ο Γιάννης Παναγόπουλος και άλλα έξι άτομα, με καταγεγραμμένες επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών τουλάχιστον 2,1 εκατ. ευρώ.

«Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα»

Σε δημόσια παρέμβαση μετά την απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να προχωρήσει σε δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών, προχώρησε νωρίτερα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, έκανε λόγο για μια δύσκολη κατάσταση που θα διαχειριστεί με καθαρότητα και εντιμότητα.

«Ήρθε η στιγμή να αποχωρήσω (σ.σ. από το βήμα της Γερουσίας) υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα», είπε κλείνοντας την τοποθέτησή του, ενώ λίγο αργότερα παρεμβαίνοντας στη συζήτηση πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να κάνω μάθημα σε κανέναν, θα σας πω το δικό μου. Σε μια περιπέτεια που με βάζουν κάποιοι που δεν ξέρω γιατί αν είναι επειδή διαφωνούν με τη συμφωνία ή έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Δεν θέλω να αμαυρώσω με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».

Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτα. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», ανέφερε καόμη ο Γ. Παναγόπουλος.

Τα «καμπανάκια» που υποψίασαν τις αρχές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Εν τω μεταξύ, η δημοσιογράφος Άννα Κανδύλη δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ ότι τα «καμπανάκια» που τράβηξαν την προσοχή της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος, είναι ότι έχουμε 3 κέντρα όπου πρόεδρος είναι ο Γ. Παναγόπουλος. Αυτά τα κέντρα παίρνουν κονδύλια από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Ποιοι όμως τα φέρουν εις πέρας αυτά τα προγράμματα; Η απάντηση είναι έξι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες εναλλάσσονταν, γεγονός που αποτέλεσε μεγάλο «καμπανάκι» για την Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Οι εταιρείες αυτές έπαιρναν τα έργα είτε με απευθείας ανάθεση, άλλο ένα «καμπανάκι», καθώς δεν υπήρξαν αναρτήσεις στη Διαύγεια, είτε με διαγωνισμό όπου συμμετείχαν οι ίδιες εταιρείες. Σημειώνεται πως της αρμόδιας επιτροπής για να πάρει μία εταιρεία το πόσό από τον εκάστοτε διαγωνισμό το ποσό και να εγκριθεί αυτό, προήδρευε ο Γ. Παναγόπουλος.

Πολλά από τα χρήματα αυτά, τα οποία παίρνουν οι εταιρείες αυτές από τα κονδύλια, γίνονται αναλήψεις μετρητών και εκεί χτύπησε άλλο ένα «καμπανάκι» για την Αρχή, ότι πρόκειται για εταιρείες - κελύφη. Όπως σημείωσε ακόμη η Άννα Κανδύλη, δεν πρόκειται για εταιρείες φαντάσματα, αλλά για εταιρείες που είναι πραγματικές και που μπορεί κάποιος να τις βρει στο ΓΕΜΗ, με ισολογισμούς κλπ. Το θέμα όμως είναι ότι δεν φαίνεται να έχουν την υλικοτεχνική υποδομή ή το προσωπικό για να παρέχουν τέτοιου είδους προγράμματα, αντιθέτως φαίνεται να είναι άλλο το αντικείμενό τους.

Το τελευταίο «καμπανάκι» για την Αρχή είναι ότι χρήματα μπαίνουν στους λογαριασμούς έξι φυσικών προσώπων χωρίς επαρκή αιτιολογία και γίνονται αναλήψεις, με αποτέλεσμα να χάνονται μετά τα ίχνη των μετρητών, και τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ έχουν «χαθεί» με αυτόν τον τρόπο.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Άννα Κανδύλη, εκτός από τραπεζικούς λογαριασμούς έχουν δεσμευτεί και ακίνητα και των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση και των εταιρειών.

Διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, που διέγραψε τον Γιάννη Παναγόπουλο από κομματικό μέλος.

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Από την άλλη πλευρά, το ΚΚΕ κάνει λόγο για συνδικαλιστική μαφία και βρώμικο ρόλο της ηγεσίας της ΓΣΕΕ. «Οι αποκαλύψεις για την πιθανή εμπλοκή του επί 20ετία προέδρου της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλου, σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες, έρχονται να αναδείξουν το ποιόν της συνδικαλιστικής μαφίας, που εδώ και χρόνια βρίσκεται στην ηγεσία της ΓΣΕΕ», αναφέρει το ΚΚΕ.

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου χρήματος είναι ήδη στη διαθεση της Εισαγγελίας Αθηνών και άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει η ποινικη διερεύνηση σε βάρος των επτά προσώπων για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έως τότε παραμένουν δεσμευμένοι οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.

