Για υπεξαίρεση ελέγχονται ο Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ και άλλοι 6 – Τι υποψίασε τις αρχές για ξέπλυμα χρήματος

Δεσμεύτηκαν σήμερα οι τραπεζικοί λογαριασμοί, του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου και άλλων εξι προσώπων, καθώς και δύο ακίνητά τους, για εμπλοκή σε κακουργηματικές πράξεις, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με ενδείξεις για υπεξαίρεση και ξέπλημα βρώμικου χρήματος.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ερευνήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΣΕΕ για την περίοδο 2020-25, των οποίων τα κονδύλια φτάνουν στα 73 εκατ. ευρώ, προερχόμενα από πόρους και επιδοτήσεις της Ευρώπης και της Ελλάδας.

Εν τω μεταξύ, η πορεία των χρημάτων - σύμφωνα με τα όσα εξετάζονται - αφορά τις απευθείας αναθέσεις εκπαιδευτικού έργου που έκανε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ή μία επιτροπή στην οποία προήδρευε, με τα χρήματα να καταλήγουν σε έξι «εταιρείες - κελύφη». Οι εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ στους διαγωνισμούς ή τις αναθέσεις που όμως δεν αναρτούνταν στη Διαύγεια και πληρώνονταν με μετρητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, τα έξι σχήματα δεν παρουσίαζαν καμία δραστηριότητα, δεν είχαν καμία υλικοτεχνική υποδομή, αλλά ούτε και προσωπικό.

Σύμφωνα με το πόρισμα του Πρόεδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, που έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, τα χρήματα μεταφέρονταν σε ατομικούς λογαριασμούς που είχαν ο Γιάννης Παναγόπουλος και άλλα έξι άτομα, με καταγεγραμμένες επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών τουλάχιστον 2,1 εκατ. ευρώ.

Δήλωση Παναγόπουλου

Σε δημόσια παρέμβαση μετά την απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να προχωρήσει σε δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών, προχώρησε νωρίτερα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, έκανε λόγο για μια δύσκολη κατάσταση που θα διαχειριστεί με καθαρότητα και εντιμότητα.

«Ήρθε η στιγμή να αποχωρήσω (σ.σ. από το βήμα της Γερουσίας) υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα», είπε κλείνοντας την τοποθέτησή του, ενώ λίγο αργότερα παρεμβαίνοντας στη συζήτηση πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να κάνω μάθημα σε κανέναν, θα σας πω το δικό μου. Σε μια περιπέτεια που με βάζουν κάποιοι που δεν ξέρω γιατί αν είναι επειδή διαφωνούν με τη συμφωνία ή έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Δεν θέλω να αμαυρώσω με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».

Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτα. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», ανέφερε καόμη ο Γ. Παναγόπουλος.

Τα «καμπανάκια» που υποψίασαν τις αρχές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Εν τω μεταξύ, η δημοσιογράφος Άννα Κανδύλη δήλωσε στ κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ ότι τα «καμπανάκια» που τράβηξαν την προσοχή της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος, είναι ότι έχουμε τρία κέντρα όπου πρόεδρος είναι ο Γ. Παναγόπουλος. Αυτά τα κέντρα παίρνουν κονδύλια από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Ποιοι όμως τα φέρουν εις πέρας αυτά τα προγράμματα; Η απάντηση είναι έξι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες εναλλάσσονταν, γεγονός που αποτέλεσε μεγάλο «καμπανάκι» για την Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Οι εταιρείες αυτές έπαιρναν τα έργα είτε με απευθείας ανάθεση, άλλο ένα «καμπανάκι», καθώς δεν υπήρξαν αναρτήσεις στη Διαύγεια, είτε με διαγωνισμό όπυο συμμετείχαν οι ίδιες εταιρείες. Σημειώνεται πως της αρμόδιας επιτροπής για να πάρει μία εταιρεία το πόσό από τον εκάστοτε διαγωνισμό το ποσό και να εγκριθεί αυτό, προήδρευε ο Γ. Παναγόπουλος.

Πολλά από τα χρήματα αυτά, τα οποία παίρνουν οι εταιρείες αυτές από τα κονδύλια, γίνονται αναλήψεις μετρητών και εκεί χτύπησε άλλο ένα «καμπανάκι» για την Αρχή, ότι πρόκειται για εταιρείες - κελύφη. Όπως σημείωσε ακόμη η Άννα Κανδύλη, δεν πρόκειται για εταιρείες φαντάσματα, αλλά για εταιρείες που είναι πραγματικές και που μπορεί κάποιος να τις βρει στο ΓΕΜΗ, με ισολογισμούς κλπ. Το θέμα όμως είναι ότι δεν φαίνεται να έχουν την υλικοτεχνική υποδομή ή το προσωπικό για να παρέχουν τέτοιου είδους προγράμματα, αντιθέτως φαίνεται να είναι άλλο το αντικείμενό τους.

Το τελευταίο «καμπανάκι» για την Αρχή είναι ότι χρήματα μπαίνουν στους λογαριασμούς έξι φυσικών προσώπων χωρίς επαρκή αιτιολογία και γίνονται αναλήψεις, με αποτέλεσμα να χάνονται μετά τα ίχνη των μετρητών, και τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ έχουν «χαθεί» με αυτόν τον τρόπο.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Άννα Κανδύλη, εκτός από τραπεζικούς λογαριασμούς έχουν δεσμευτεί και ακίνητα και των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση και των εταιρειών.

Διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ

Άμεση ήταν στο μεταξύ η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, που διέγραψε τον Γιάννη Παναγόπουλο από κομματικό μέλος.

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Από την άλλη πλευρά, το ΚΚΕ κάνει λόγο για συνδικαλιστική μαφία και βρώμικο ρόλο της ηγεσίας της ΓΣΕΕ. «Οι αποκαλύψεις για την πιθανή εμπλοκή του επί 20ετία προέδρου της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλου, σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες, έρχονται να αναδείξουν το ποιόν της συνδικαλιστικής μαφίας, που εδώ και χρόνια βρίσκεται στην ηγεσία της ΓΣΕΕ», αναφέρει το ΚΚΕ.

