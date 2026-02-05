ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου

O γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν ήταν απλό μέλος του ΠΑΣΟΚ αλλά και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

