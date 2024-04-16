Λογαριασμός
Εσβησε η φωτιά στα Σπάτα, απέναντι από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο – Επιχείρησαν εναέρια 

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τρίτης στο Λόφο Μπούρα

UPDATE: 12:25
Εσβησε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τρίτης στην Αρτέμιδα, στα Σπάτα, σε πευκόφυτη περιοχή δίπλα σε σπίτια. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, η φωτιά ξέσπασε στο Λόφο Μπούρα, σε δασική έκταση, απέναντι από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.

Στο σημείο επιχείρησαν 24 πυροσβέστες και δύο εναέρια μέσα πυρόσβεσης, που κατάφεραν να θέσουν υπό έλγχο τις φλόγες.  

Στην κατάσβεση συμμετείχαν και η Πολιτική Προστασία Ραφήνας Πικερμίου αλλά και Εθελοντές από τον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος (ΕΟΜΑΚ)

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σπάτα Φωτιά
