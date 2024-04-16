Εσβησε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τρίτης στην Αρτέμιδα, στα Σπάτα, σε πευκόφυτη περιοχή δίπλα σε σπίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, η φωτιά ξέσπασε στο Λόφο Μπούρα, σε δασική έκταση, απέναντι από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.

Στο σημείο επιχείρησαν 24 πυροσβέστες και δύο εναέρια μέσα πυρόσβεσης, που κατάφεραν να θέσουν υπό έλγχο τις φλόγες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Νικόλαος Μπούρα, του δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 16, 2024

Στην κατάσβεση συμμετείχαν και η Πολιτική Προστασία Ραφήνας Πικερμίου αλλά και Εθελοντές από τον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος (ΕΟΜΑΚ)

Πηγή: skai.gr

