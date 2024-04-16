Ολοκληρώθηκε η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 που πραγματοποιούνται το καλοκαίρι στο Παρίσι (26/7-11/8).

Η Τελετή (παρουσιαστής ο Νίκος Αλιάγας), εμπνευσμένη από την αρχαιότητα, γίνεται, παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, στην Αρχαία Ολυμπία, σύμφωνα με το παραδοσιακό τελετουργικό.

Η ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου, έφτασε συνοδευόμενη από τον πρόεδρο της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ και τον πρόεδρο της ΕΟΕ Σπύρο Καπράλο, και αμέσως μετά η κορυφαία μέτζο-σοπράνο Τζόις ΝτιΝτονάτο ερμήνευσε τον Ολυμπιακό Ύμνο και στη συνέχεια ακολούθησε η έπαρση της σημαίας της Γαλλίας και της Ελλάδας, με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων.

Πρωθιέρεια της τελετής αφής είναι η ηθοποιός Μαίρη Μηνά.

Τη χορογραφία -Θρόισμα της Ιεράς σιωπής- έχει εμπνευστεί και σκηνοθετήσει η χορογράφος Άρτεμις Ιγνατίου, σε μουσική σύνθεση Δημήτρη Παπαδημητρίου και θα την εκτελέσουν 35 ιέρειες και 15 κούροι.

Τις ενδυμασίες των συντελεστών του χορού έχει δημιουργήσει η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια Μαίρη Κατράντζου.

Olympic Games Paris 2024: Olympic Flame to be lit at Ancient Olympia in Greece https://t.co/6tCbRSgZae — Nikos Aliagas (@nikosaliagas) April 16, 2024

Το ιστορικό ιστιοφόρο Le Belem έχει καταπλεύσει στο Κατάκολο για την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας και θα αναχωρήσει την Πέμπτη για τον Πειραιά. Όπως εκτιμάται, το πλοίο μεταφέρει μέλη της Γαλλικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής των αγώνων για την τελετή Αφής της Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.