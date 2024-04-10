Άνοιξε, όπως αποφασίστηκε από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, το Γενί Τζαμί στη Θεσσαλονίκη για το Ραμαζάνι, πρώτη φορά μετά το 1922.

Περίπου 100 άτομα προσήλθαν από νωρίς το πρωί, ενώ διακριτική ήταν η παρουσία της αστυνομίας στην είσοδο και στον γύρω χώρο. Η προσευχή ξεκίνησε στις 7:30 από ιμάμη, τον οποίο επέλεξε το ελληνικό κράτος. Ο ιμάμης του τζαμιού της Αθήνας Τάχα Αμπντελγκαλίλ, ο οποίος κατέφθασε στη Θεσσαλονίκη για τη συγκεκριμένη τελετή, διάβασε την προσευχή στα αραβικά, έκανε το κήρυγμα στην αραβική και στην ελληνική γλώσσα , μίλησε για το νόημα της γιορτής και ευχήθηκε υγεία και μακροημέρευση.

«Πρέπει να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας, σε οποιοδήποτε έκανε κάτι καλό για εμάς. Όλο το καλό προέρχεται από το Θεό και βγαίνει στο φως από τους ανθρώπους που το πράττουν» ανέφερε στο κήρυγμά του ο ιμάμης και πρόσθεσε: «Πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Θεό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ο Προφήτης Μωάμεθ λέει: Αυτός που δεν ευχαριστεί τους ανθρώπους, δεν ευχαριστεί τον Θεό. Ως προς αυτό , δεν ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και όλους όσους βοήθησαν για μια τέτοια πρωτοβουλία που δίνει ζωή σε τέτοια πολιτιστικά μνημεία και δείχνει ότι δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ του να είσαι μουσουλμάνος και του να είσαι πολίτης. Δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της ανάδειξης της θρησκευτικής κληρονομιάς των μουσουλμάνων και της υπερηφάνειας για τον πολιτισμό της αγαπημένης μας χώρας. Ευχαριστούμε τηνΕλλάδα μας για τις διευκολύνσεις και τις υπηρεσίες που παρέχει στους μουσουλμάνους πολίτες της και τους μουσουλμάνους που διαμένουν σε αυτήν. Οποιοδήποτε παρόμοια προσπάθεια και πρωτοβουλία στο μέλλον, θα είναι καλοδεχούμενη από εμάς. Ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας, την Ελλάδα, την κυβέρνηση και τον λαό».

Το Γενί Τζαμί, είναι ένα σημαντικό μνημείο της περιόδου της Τουρκοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οι μουσουλμάνοι Ελληνες πολίτες είναι περίπου 125.000 και ζουν κατά κύριο λόγο στη Θράκη.

Στην Αττική οι μουσουλμάνοι πρόσφυγες και μετανάστες υπολογίζονται σε 250.000, με τη μεγαλύτερη κοινότητα να είναι η πακιστανική. Βεβαίως, πολλοί λιγότεροι υπάρχουν και σε διάφορες περιοχές της χώρας (Ηλεία, Κρήτη, Θήβα), για να καλύψουν τις ανάγκες των γεωργικών καλλιεργειών σε εργατικά χέρια.

Να σημειωθεί ότι κατά τη νηστεία (περίπου από την Ανατολή έως τη Δύση του ηλίου) του Ραμαζανίου δεν επιτρέπεται η βρώση και η πόση οιασδήποτε τροφής ή υγρού (υφίστανται εξαιρέσεις που προβλέπονται αναλυτικά) και ότι οι ώρες προσευχής δεν είναι κοινές για όλη τη χώρα, αλλά διαφοροποιούνται.

Οι μουσουλμάνοι προσέρχονταν στο Γενί Τζαμί, άφηναν τα παπούτσια τους στην είσοδο και συμμετείχαν στην προσευχή, για τις ανάγκες της οποίας είχαν καλυφθεί με μεγάλα άσπρα πανιά οι πίνακες ζωγραφικής που υπήρχαν στον χώρο. Ο ιμάμης τέλεσε την προσευχή στα αραβικά, ενώ το κήρυγμα έγινε και στα αραβικά και στα ελληνικά.

Το Γενί τζαμί χτίστηκε το 1902 από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλι και χρησίμευε ως τόπος λατρείας για τους Εβραίους που είχαν εξισλαμιστεί, τους επονομαζόμενους Ντονμέδες. Μετά την ανταλλαγή (1923-1924), στέγασε για μικρό διάστημα πρόσφυγες, και από το 1925 έως το 1963 χρησιμοποιήθηκε ως αρχαιολογικό μουσείο της πόλης.

Το κτίριο συνδυάζει τη μουσουλμανική παράδοση με τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς της εποχής του. Στο προαύλιό του φυλάσσεται πλούσια συλλογή μαρμάρινων γλυπτών της Ρωμαϊκής εποχής και των πρωτοχριστιανικών χρόνων, σαρκοφάγοι, επιτύμβια, ανάγλυφα, τιμητικές και ταφικές στήλες κ.ά. από ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη.

