Θλιβερή καθημερινότητα αποτελούν οι διαρρήξεις καταστημάτων εστίασης ιδιαίτερα στη δυτική Θεσσαλονίκη, με τους καταστηματάρχες να βλέπουν πλέον, τα ίδια επαναλαμβανόμενα πρόσωπα να εισβάλλουν στις επιχειρήσεις τους, αρπάζοντας ό,τι βρουν μπροστά τους. Άλλοι δε, έχουν… ιδιαίτερες προτιμήσεις όπως ο διαρρήκτης που μπούκαρε τις πρωινές ώρες της Τρίτης σε καφέ-μπαρ στον Εύοσμο, κλέβοντας πέντε μπουκάλια με αλκοόλ, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Thesstoday.gr.

Ο διαρρήκτης χωρίς καν να έχει μπει στον κόπο να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του παραμένει στο κατάστημα για ένα λεπτό και 15 δευτερόλεπτα.

Παρόλο που ο συναγερμός χτυπάει από την πρώτη στιγμή, δε δείχνει να ενοχλείται και συνεχίζει να ψάχνει σχολαστικά στο κατάστημα, ενώ λίγο αργότερα, φεύγει κρατώντας στο χέρι τα λάφυρά του.

Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι μόλις την προηγούμενη Πέμπτη (4/4), σημειώθηκαν δυο ληστείες με διαφορά λίγων λεπτών στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης, με τους δράστες να συλλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω από τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

