ΓΕΕΘΑ: Το στρατόπεδο «Λοχαγού Καποτά» στις Αχαρνές Αττικής ουδέποτε κινδύνευσε από την πυρκαγιά Ελλάδα 15:53, 23.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι μικροεστίες φωτιάς στην περίμετρο του στρατοπέδου κατασβέστηκαν άμεσα από το προσωπικό του και δεν επεκτάθηκαν στις εγκαταστάσεις του