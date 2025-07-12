Συνέντευξη στον Μάκη Συνοδινό

Στην εκτίμηση ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου σκότωσε το παιδί της Κατερίνας με τα χέρια της προχωράει ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης σε αποκλειστική του συνέντευξη στο skai.gr και τον Μάκη Συνοδινό. Επιπλέον, αναφέρεται και στο γεγονός ότι η Ειρήνη φωτογράφιζε τα νεκρά παιδιά και κρατούσε τις φωτογραφίες τους στο κινητό της. «Στοιχείο των κατά συρροή δολοφόνων» όπως εξηγεί «οι οποίοι θέλουν να κρατάνε τα τρόπαια από τα θύματά τους».

Παράλληλα, ο έμπειρος ιατροδικαστής αναφέρεται στα λάθη και τις αστοχίες των ιατροδικαστικών εξετάσεων, στις κινήσεις της Ειρήνης που «την πρόδωσαν» αλλά και στις αντιφάσεις της, ενώ σχολιάζει και ενέργειες της 25χρονης που δημιούργησαν πραγματικό σοκ.

Πώς η Ειρήνη μπήκε στο μικροσκόπιο

Ο κ. Γαλεντέρης είναι τεχνικός σύμβουλος της Κατερίνας, το παιδί της οποίας ομολόγησε ότι σκότωσε η 25χρονη, αλλά και της Πόπης, της μητέρας του μικρού Παναγιωτάκη.

Ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, ο οποίος όταν ξεκίνησε η Ειρήνη Μουρτζούκου να βγαίνει στα κανάλια είχε επισημάνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έπρεπε να διερευνηθεί περισσότερο, θέτοντας την υπόνοια ότι επρόκειτο για κατά συρροή ανθρωποκτονία. Όπως εξηγεί, δεν υπήρχαν συμπτώματα που να δικαιολογούν την αιτία θανάτου των παιδιών ούτε και τα ευρήματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων.

Αυτό που έβαλε την Ειρήνη Μουρτζούκου στο «μικροσκόπιο» του Δημήτρη Γαλεντέρη ήταν το γεγονός ότι η καθ' ομολογίαν δολοφόνος «περιέγραφε με τον ίδιο τρόπο τον θάνατο. Δηλαδή ότι τα παιδιά είχαν τα ίδια συμπτώματα, ενώ μεγάλη εντύπωση προκάλεσε η περιγραφή για τον θάνατο του παιδιού της Κατερίνας, για το οποίο στην αρχή υποστήριξε ότι δεν το είχε ακουμπήσει ενώ στη συνέχεια τροποποίησε την κατάθεσή της».

«Φανάρι της αλήθειας» ήταν, όπως λέει ο ίδιος, η υπόθεση του παιδιού της Κατερίνας, γιατί σε αυτό το παιδί έλειπαν τα συμπτώματα και η διάμεση πνευμονίτιδα που είχε δώσει ο ιατροδικαστής δεν θα μπορούσε να ισχύει.

Αφήνει αιχμές για τα ιατροδικαστικά ευρήματα, μιλώντας για αστοχίες στις νεκροτομές, καθώς όπως εξηγεί η διάμεση πνευμονίτιδα σπάνια εμφανίζεται παθολογικά στην Ελλάδα, ενώ ακόμη πιο σπάνια καταλήγει σε θάνατο.

Η «κόκκινη γραμμή» με τον Παναγιωτάκη

Μιλώντας για την περίπτωση του μικρού Παναγιώτη, για την οποία η 25χρονη έχει τηρήσει σιγή ιχθύος ο κ. Γαλεντέρης θεωρεί ως πιο πιθανό το ενδεχόμενο εντέλει να ομολογήσει.

Αν δεν υπήρχε ομολογία

Τι θα γινοταν, όμως, αν η Ειρήνη δεν είχε ομολογήσει; Σύμφωνα με τον Δημήτρη Γαλεντέρη θα υπήρχε ένα “φοβερό debate μεταξύ των ιατροδικαστών για το αν υπάρχει ανθρωποκτονία. Θα δινόταν μια μάχη η οποία θα ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη γνωστή δίκη στην Πάτρα. Και θα ήταν και άνιση. Γιατί θα είχαμε μπροστά μας τουλάχιστον 5 ιατροδικαστές οι οποίοι θα υπεραμύνονταν των εκθέσεών τους προσπαθώντας να πείσουν το δικαστήριο ότι αυτά που έχουν γράψει είναι ορθά. Ήρθε όμως η Μουρτζούκου και τους ανέτρεψε η ίδια. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την πορεία της ιατροδικαστικής και την αξιοπιστία της.”

Το παιδί της Κατερίνας

Οι μόνες φωτογραφίες που υπάρχουν από το παιδί της Κατερίνας είναι αυτές που τράβηξε η ίδια η Μουρτζούκου. Ο κ. Γαλεντέρης κάνει λόγο για έλλειψη πρωτοκόλλου από την ιατροδικαστική υπηρεσία, η οποία δεν πήρε φωτογραφίες κατά τη νεκροτομή. Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί εντύπωση, συνεχίζει, είναι ότι υπάρχουν σημάδια κακώσεων εξωτερικά τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη από τον ιατροδικαστή.

Η Ειρήνη φωτογράφιζε τα νεκρά παιδιά και κρατούσε τις φωτογραφίες τους στο κινητό της. “Αυτό είναι ένα στοιχείο των κατά συρροή δολοφόνων, ότι θέλουν να κρατάνε τα τρόπαια από τα θύματά τους” αναφέρει ο έμπειρος ιατροδικαστής.

Οι αναρτήσεις στο TikTok μέσω των οποίων η Ειρήνη «χλεύαζε» τις αρχές

Οι αντιφάσεις της Ειρήνης σε αυτά τα σχεδόν δυο χρόνια που παρακολουθούμε το κουβάρι να ξετυλίγεται ήταν πολλές. Όπως και πολλές ήταν και οι “προκλητικές” της ενέργειες. Ο Δημήτρης Γαλεντέρης και ο Μάκης Συνοδινός αναφέρθηκαν στη «σοκαριστική» ανάρτηση της Ειρήνης στο Tik Tok όπου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης παρουσίαζε το νεκρό παιδί της να τραγουδάει ενώ σε άλλη της ανάρτηση έπνιγε ένα παιδάκι κούκλα, χλευάζοντας κατά μια έννοια τις αρχές, για τις πράξεις που η ίδια γνώριζε ότι είχε διαπράξει.



Όταν σε τηλεοπτική εκπομπή ζητήθηκε από την Ειρήνη να δείξει πώς έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί της Κατερίνας, όπως υποστήριζε ότι είχε πράξει στην υποτιθέμενη προσπάθειά της να επιβιώσει το μωρό, οι κινήσεις της και οι χειρισμοί της την πρόδωσαν. Όπως εξηγεί ο κ. Γαλεντέρης «έκανε τους χειρισμούς όταν θανάτωνε τα παιδιά. Έβαλε δηλαδή τα χέρια της σε θέση για να φράξει το στόμα και τη μύτη, περιγράφοντας τον “μηχανισμό” πώς σκότωνε τα παιδιά».

Σε ό,τι αφορά το παιδί της Κατερίνας ο κ. Γαλεντέρης εκτιμά πως η Ειρήνη το σκότωσε με τα χέρια της, ενώ για τα άλλα παιδιά φαίνεται ότι χρησιμοποίησε κάποιο «μαλακό μέσο».

Τέλος, ο κ. Γαλεντέρης αναφερόμενος στα ιατροδικαστικά εργαστήρια εστιάζει στον μικρό αριθμό τους (τρία εργαστήρια για έναν πληθυσμό 10 εκατομμυρίων), τονίζοντας παράλληλα πως δεν ξέρει αν το προσωπικό έχει την κατάλληλη εκπαίδευση για νεκροτομικό υλικό.

Μέρος 1ο

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μέρος 2ο

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μέρος 3ο

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.