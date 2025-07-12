Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 27χρονο

Άλλος ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο 74ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Φλώρινας – Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, φορτηγό που οδηγούσε 21χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε 27χρονος.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.
Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας.
