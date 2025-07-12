Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 27χρονο

Το δυστύχημα έγινε χθες τη νύχτα, στο 74ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Φλώρινας – Θεσσαλονίκης

ekav

Άλλος ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο 74ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Φλώρινας – Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, φορτηγό που οδηγούσε 21χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε 27χρονος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

τροχαίο δυστύχημα Θεσσαλονίκη
