Υπόθεση Μουρτζούκου: Αλλάζουν τα δεδομένα για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Εν αναμονή του πορίσματος για τον μικρό Παναγιωτάκη, στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, αλλάζουν άρδην τα σχετικά με αυτό δεδομένα, όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και του Παναγιώτη Σπυρόπουλου.

Σημειώνεται πως η 25χρονη έχει ομολογήσει στους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών τη δολοφονία των δύο δικών της βρεφών, του μωρού φίλης της, της αδερφής της (όταν η ίδια ήταν 14 ετών), αλλά όχι την πρόκληση θανάτου του μικρού Παναγιώτη.

Πιο συγκεκριμένα, τα παθολογικά αίτια στα οποία αποδόθηκε ο θάνατος του μικρού παιδιού από τον ιατροδικαστή που ανέλαβε τη διερεύνηση δεν είναι αυτά που έχουν προκαλέσει τον θάνατό του, αναφέρει μέλος της τριμελούς επιτροπής των ιατροδικαστών που εξετάζει τα αίτια θανάτου του μικρού παιδιού, συμπληρώνοντας μάλιστα ότι υπάρχουν ευρήματα που οδηγούν σε πολύ διαφορετική κατεύθυνση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρώτα στοιχεία των ιστοπαθολογικών εξετάσεων δεν δικαιολογούν την έλλειψη οξυγόνου από παθολογικά αίτια.

Ο ιατροδικαστής που είχε αναλάβει την υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη είχε αποδώσει τον θάνατο σε λοίμωξη του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού, που παρουσίασε επιπλοκή με εγκολεασμό. Ο ιατροδικαστής συμπλήρωνε στην εν λόγω έκθεση ενώ δεν είχε ανάλογη αρμοδιότητα ότι αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Δείτε αναλυτικά το ρεπορτάζ:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.