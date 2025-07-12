Αγρίνιο: Σήμερα η κηδεία της 2χρονης που πάτησε κατά λάθος ο πατέρας της με το αγροτικό

Σοκ προκάλεσε στο Αγρίνιο το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στον οικισμό της Λεύκας το απόγευμα της Παρασκευής, όταν 29χρονος πατέρας στην προσπάθειά του να παρκάρει αγροτικό - επαγγελματικό όχημα σε αποθήκη, που βρισκόταν στο πατρικό του σπίτι, χτύπησε και σκότωσε τη δίχρονη κόρη του.

Ο πατέρας δεν αντιλήφθηκε πως πίσω από το αυτοκίνητο βρισκόταν το κοριτσάκι με αποτέλεσμα να το παρασύρει, τραυματίζοντας το θανάσιμα.

Αμέσως μετά, οι τραγικοί γονείς μετέφεραν το αιμόφυρτο κοριτσάκι στο νοσοκομείο του Αγρινίου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Στα ΤΕΠ του νοσοκομείου επικράτησαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, αφού γονείς, συγγενείς και φίλοι που είχαν σπεύσει δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που συνέβη μέσα σε μια στιγμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, αν και μετά το κλείσιμο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών η Αιτωλοακαρνανία απευθύνεται στην Ιατροδικαστική Κορίνθου για περιστατικά θανάτων, στην περίπτωση του δίχρονου κοριτσιού, η σορός θα μεταφερθεί για νεκροψία – νεκροτομή στα Ιωάννινα.

Σήμερα το τελευταίο «αντίο»

Η εξόδιος ακολουθία της μικρής Αλεξάνδρας θα γίνει σήμερα Σάββατο 12 Ιουλίου στον Ι.Ν. Άξιον Εστί Λεύκας Αγρινίου στις 19:00.

