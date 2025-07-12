Σκηνές… πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στον Κακόβατο Ζαχάρως, όταν ένας 48χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας που βρισκόταν παράνομα στη χώρα, αποπειράθηκε να αρπάξει ένα ανήλικο κοριτσάκι, μόλις τεσσάρων ετών, μέσα από την αγκαλιά της ίδιας της μητέρας του, μπροστά στα έντρομα μάτια συγγενών και περαστικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην παραλία, όπου η μητέρα (ελληνικής καταγωγής), η αδερφή της και η γιαγιά του παιδιού είχαν βγει για έναν ήρεμο περίπατο με τα παιδιά.

Σύμφωνα με το patrisnews, ο 48χρονος επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στη γυναίκα, επιχειρώντας να της αποσπάσει βίαια το παιδί. Εκείνη πάλεψε να κρατήσει σφιχτά την κόρη της, την ώρα που η αδερφή της και η μητέρα τους ορμούσαν πάνω στον δράστη για να τον σταματήσουν.

Οι κραυγές πανικού και αντίστασης κινητοποίησαν και επαγγελματία της περιοχής, ο οποίος έσπευσε στο σημείο για να βοηθήσει.

Ο δράστης, βλέποντας την αντίδραση και τον αυξανόμενο αριθμό παρευρισκομένων, τράπηκε σε φυγή και κρύφτηκε σε παρακείμενο δασάκι.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και αστυνομικοί του Τμήματος Ζαχάρως εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό.

Ο 48χρονος εντοπίστηκε, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του ο δράστης αντιστάθηκε, απωθώντας βίαια τους αστυνομικούς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα αρπαγής ανηλίκου, πρόκληση σωματικών βλαβών και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

