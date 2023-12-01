Έλληνας είναι ένας από τους καλύτερους νέους σεφ της χρονιάς για το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, σύμφωνα με τα βραβεία «Gault & Millau».

Πρόκειται για τον Γιώργο Αθανασόπουλο, ιδιοκτήτη του εστιατορίου «Màloma» στην περιοχή του Σκααρμπέεκ, των Βρυξελλών.

«Το Màloma προέρχεται από τη λέξη malolactic. Είναι ένας όρος από την αρχαία ελληνική, που παραπέμπει στη ζύμωση που χρησιμοποιείται ειδικά για ορισμένα είδη κόκκινου κρασιού, με στόχο να τα εξευγενίσει, να τα γλυκάνει. Στο εστιατόριο, κάνουμε επίσης αυτή τη ζύμωση, εξ ου και η επιλογή του ονόματος» αναφέρει ο σεφ, σύμφωνα με τη βελγική δημόσια ραδιοτηλεόραση rtbf.

Όπως επισημαίνει το rtbf, το μενού αλλάζει κάθε μήνα ανάλογα με τα διαθέσιμα εποχικά προϊόντα.

«Συνεργάζομαι απευθείας με τοπικούς παραγωγούς. Τους ρωτάω τι έχουν να μου προσφέρουν. Δεν είμαι εγώ που τους επιβάλλω αυτό που χρειάζομαι, ή έναν τρόπο παραγωγής, γίνεται πραγματικά μια συζήτηση μεταξύ μας» εξηγεί ο Γιώργος Αθανασόπουλος.

Όπως είχε δηλώσει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το 2021, «βιώνοντας το δεύτερο λοκντάουν, έπρεπε να γίνουμε εφευρετικοί και να βρούμε τρόπους να κρατήσουμε την πελατεία μας, αλλά και την ποιότητα στην κουζίνα μας, μιας και φιλοδοξούμε να είμαστε γαστρονομικό εστιατόριο. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα μενού που να είναι εύκολο στη μεταφορά, αλλά περίτεχνο ως παρουσίαση και γεύσεις. Η αποδοχή του από την πελατεία μας και τα καλά τους σχόλια, μας έφεραν στο να είμαστε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια στο take away. Η φιλοδοξία μας παραμένει μεγαλύτερη πέραν του κορονοϊού».

Ο κ. Αθανασόπουλος είχε εξάρει επίσης την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι «παρότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στις Βρυξέλλες, η αγάπη μου για την Ελλάδα είναι δεδομένη, όπως και η ανάγκη να προβάλλω τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από την κουζίνα μου. Βέβαια και χρησιμοποιώ ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, όπως ελαιόλαδο, ελιές, κρόκο Κοζάνης, ρίγανη, μαστίχα Χίου, τσάι του βουνού, γιαούρτι πρόβειο, κάποια κρασιά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

