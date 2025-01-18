Φθιώτιδα: Επιχείρηση διάσωσης 6 ατόμων που εγκλωβίστηκαν στο Καλλίδρομο

Λίγο πριν τις 11 το βράδυ ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της 7ης ΕΜΑΚ για την διάσωση μιας ομάδα νεαρών που εγκλωβίστηκαν στην ορεινή περιοχή του Καλλιδρόμου.

Η ομάδα των 6 νεαρών ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου για να ανέβει στο Καλλίδρομο από το ύψος των Θερμοπυλών.

Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα επικοινώνησαν με το 112 και ανέφεραν ότι έχουν εγκλωβιστεί και ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν.

Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική της Λαμίας και την 7η ΕΜΑΚ που προσέγγισαν την συγκεκριμένη ομάδα διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία τους και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Λίγο πριν τις 11 το βράδυ ολοκληρώθηκε η επιχείρηση και η ομάδα των ατόμων μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Λαμίας για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.