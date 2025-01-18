Παρουσία χιλιάδων κόσμου πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 , στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας.

Οπως σημειώνουν οι διοργανωτές μια διαφορετική πρόταση από ότι έχουμε δει μέχρι σήμερα, είναι η τελετή που συνδύασει το τελετουργικό με το ψυχαγωγικό μέρος σε όλη τη διάρκεια του σόου.

Δείτε βίντεο από την τελετή έναρξης:

Η καρναβαλική ενέργεια των πατρινών που απεικονίζεται στα τρία χρώματα του καρναβαλικού λαβάρου μεταφέρεται από το συγκεντρωμένο πλήθος της πλατείας, στον εκφραστή της τον αρλεκίνο. Μέσα από τον μαγικό και αέναο χορό σωμάτων και χρωμάτων ο αρλεκίνος μας ταξιδεύει σε τρεις κυρίαρχες στιγμές της καρναβαλικής ζωής της πόλης, δίνοντας κάθε φορά τη σκυτάλη στη μουσική και την εικόνα.

Η πρώτη εικόνα αφορά στη μάσκα, τη μεταμφίεση και τη μεταμόρφωση, η δεύτερη εικόνα μας μεταφέρει στις καρναβαλικές εκδηλώσεις και στην ενέργεια της παρέλασης κατά το μεγάλο ξεφάντωμα και η τρίτη εστιάζει στη δύναμη του σώματος, του χορού και του ρυθμού, ως απόλυτη έκφραση της καρναβαλικής ελευθερίας. Πριν το τρίτο μέρος, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης με τη συνοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλου Σκούρα θα κηρύξει την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 και θα δώσει το έναυσμα για τη μεγάλη κορύφωση της βραδιάς. Το παραδοσιακό έθιμο του σοκολατοπόλεμου θα έχει την καθιερωμένη παρουσία του με τις ρίψεις των σοκολατοριχτών να γλυκαίνουν τον κόσμο.



Με την πραγματική - αλλά και συμβολική - ενορχήστρωση του Διονύση Μπάστα, που υπογράφει την πρόταση και την καλλιτεχνική επιμέλεια της Τελετής, η φετινή έναρξη έχει σχεδιαστεί από μία ομάδα δημιουργών της πόλης στον χώρο των θεαμάτων και των εκδηλώσεων, με τη πολύτιμή εμπειρία του καθένα στον τομέα του. Τα πρωτότυπα κείμενα του αρλεκίνου υπογράφει ο Τηλέμαχος Τσαρδάκας, τις χορογραφίες η Μαριμίλη Ασημακοπούλου, την ενδυματολογία-σκηνογραφία η Μαρία Βασιλάκη, ενώ συντονιστής εκδήλωσης και βοηθός σκηνοθέτη είναι η Μαρία Αλανιάδη. Τον αρλεκίνο ενσαρκώνει ο ηθοποιός-περφόρμερ Περικλής Σιούντας και το συγκρότημα CUBANEROS αποτελούν οι Anaisa Vega Castillo- Φωνή, Πάνος Παναγόπουλος - Πλήκτρα/Φωνητικά, Indhira Xiques Benavides - Κρουστά/Φωνητικά, Κωνσταντίνος Παναγόπουλος – Τύμπανα, Γεώργιος Πολίτης – Μπάσο, Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος- Τρομπόνι, Δημήτρης Αγαθός- Τρομπέτα, Yussef Beato Viton – Congas.

Πηγή: Tempo24

