Για την ύπαρξη σορού άνδρα σε κατάσταση προχωρημένης σήψης στην παραλία του Αγίου Γεωργίου, ανατολικά του νησιού ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, από ιδιώτη η Λιμενική Αρχή της Σύμης.

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής, και το πλήρωμα του ενός, με τη συνδρομή του δεύτερου, περισυνέλεξε τη σορό, η οποία μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Σύμης.

Ο άνδρας, αγνώστων στοιχείων, είναι ύψους περίπου 1,75 μ. και κανονικής σωματικής διάπλασης.

Φορούσε τζιν παντελόνι, δύο μπλούζες (λευκή και ασπρόμαυρη) και αθλητικά παπούτσια.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ το Λιμεναρχείο Σύμης έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

