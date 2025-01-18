Για την ύπαρξη σορού άνδρα σε κατάσταση προχωρημένης σήψης στην παραλία του Αγίου Γεωργίου, ανατολικά του νησιού ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, από ιδιώτη η Λιμενική Αρχή της Σύμης.
Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής, και το πλήρωμα του ενός, με τη συνδρομή του δεύτερου, περισυνέλεξε τη σορό, η οποία μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Σύμης.
Ο άνδρας, αγνώστων στοιχείων, είναι ύψους περίπου 1,75 μ. και κανονικής σωματικής διάπλασης.
Φορούσε τζιν παντελόνι, δύο μπλούζες (λευκή και ασπρόμαυρη) και αθλητικά παπούτσια.
Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ το Λιμεναρχείο Σύμης έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.