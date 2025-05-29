Φωτογραφίες ντοκουμέντα και διαλόγους με την ψυχίατρο που έχει συλληφθεί για συστηματική διακίνηση ναρκωτικών ουσιών φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ.

Τα οπτικά ντοκουμέντα που συνέλεξαν οι Αδιάφθοροι της ΕΛΑΣ δείχνουν την 29χρονη ειδικευόμενη ψυχίατρο την ώρα που πραγματοποιεί κάποιες από τις συνολικά 195 διακινήσεις ηρωίνης και χαπιών που έχουν καταγραφεί σε λιγότερους από δύο μήνες.

Στις εικόνες φαίνεται πως πουλούσε ναρκωτικά σε χώρους του μετρό, σε πολυσύχναστους δρόμους με το ποδήλατό της, μέχρι και στο προαύλιο του Δρομοκαΐτειου, όπου εργαζόταν.

Δείτε έναν από τους διαλόγους που είχε στις 15 Μαΐου με έναν πελάτη της, ενώ βρισκόταν μάλιστα σε ασθενοφόρο:

«Είμαι στο νοσοκομείο απ’ έξω αλλά είμαι μέσα στο ασθενοφόρο», λέει η 29χρονη.

«Μέσα στο ασθενοφόρο; Και πού να έρθω εγώ;», απαντάει ο πελάτης.

«Πήγα και γύρισα αλλά ο οδηγός πετάχτηκε τώρα να ψωνίσει κάτι και έρχεται. Θα με βάλει μέσα και θα βγω εγώ. Θα του πω να με αφήσει στην πόρτα άμα είναι, είναι φίλος μου ο οδηγός. Θα του πως να με αφήσει στην είσοδο», συνεχίζει η ψυχίατρος.

«Εντάξει έλα», της λέει ο πελάτης.

«Εσύ είσαι στο μετρό», τον ρωτάει;

«Ποιο μετρό ρε, σε μισό λεπτό είμαι απ’ έξω, στην πύλη», της λέει.

Η γιατρός συνελήφθη το πρωί της Τρίτηγς σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Αθήνας, μαζί με ακόμα ένα άτομο, στο οποίο μόλις είχε παραδώσει συσκευασία (φιξάκι) που περιείχε ηρωίνη, αντί του ποσού των 10 ευρώ.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, περιλαμβάνονται ακόμη 33 άτομα, που κατηγορούνται για κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Πώς είχε «στήσει» την επιχείρηση

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα προέκυψε ότι η ειδικευόμενη προέβαινε σε συστηματική διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό ως σημείο αποθήκευσης και επεξεργασίας οικίες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της Αθήνας.

Παράλληλα, πραγματοποιούσε αγοραπωλησίες ναρκωτικών κυρίως σε σταθμούς ΜΕΤΡΟ και ΗΣΑΠ, καθώς και σε πλατείες και προαύλια των νοσοκομείων που εργαζόταν, καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, ακόμα και κατά τις ώρες εργασίας στις εφημερίες ή κίνησης για υπηρεσιακούς λόγους με ασθενοφόρο.

Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι, προέβαινε και στην ανταλλαγή των νομίμως χορηγούμενων με ιατρική συνταγή ναρκωτικών χαπιών, που παραλάμβανε από τους χρήστες, δίνοντάς τους αντίστοιχη ποσότητα ηρωίνης.

Στη συνέχεια μεταπωλούσε τα ναρκωτικά χάπια έναντι χρηματικού ανταλλάγματος σε άλλους ενδιαφερόμενους χρήστες.

Μάλιστα, λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα προστασίας τόσο για την μετακίνησή της, όσο και στις επικοινωνίες της με τους χρήστες-πελάτες, κατά τις οποίες χρησιμοποιούσε διάφορες «κωδικοποιημένες» λέξεις, ώστε να μη γίνεται σαφές το περιεχόμενο των συνομιλιών, όπως:

• πράσινα, σιναπρά, ύπνους: ναρκωτικά χάπια Hipnosedon

• κουμπί: ναρκωτικό χάπι

• g, τζιτζίκια, μάριο, άσσος, κομμάτι: γραμμάριο ναρκωτικής ουσίας

• κάρτα: καρτέλα ναρκωτικών χαπιών

• λίτες: αστυνομικοί της ασφάλειας (ασφαλίτες)

• κάρικο: δεκάρικο, το χρηματικό ποσό των δέκα ευρώ.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 104,84-γραμμάρια ηρωίνης, μέρος της οποίας ήταν έτοιμη προς πώληση σε αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια),

• 180 ευρώ,

• 3 ζυγαριές ακριβείας,

• υλικά για το διαμοιρασμό των ναρκωτικών ουσιών (πλαστική κάρτα, πλαστική σπάτουλα, κόφτης χειρός, σφυρί και κομμάτι από πλακάκι),

• κινητό τηλέφωνο,

• 3 καλαμάκια με υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών,

• 3 ναρκωτικά χάπια,

• σφραγίδα μαύρου χρώματος και ταυτότητα μέλους ιατρικού συλλόγου, επ' ονόματί της, και

• συσκευασία πακέτου σύνδεσης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.

