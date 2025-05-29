Με αυστηροποίηση των ποινών για επικίνδυνες συμπεριφορές, νέο πλαίσιο τεχνολογικής επιτήρησης και κλιμακωτές κυρώσεις με βάση την υποτροπή, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας φιλοδοξεί να περιορίσει τα τροχαία και να δώσει προτεραιότητα στον πιο αδύναμο χρήστη του δρόμου: τον πεζό, τον ηλικιωμένο, τον επιβάτη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Μιλώντας το μεσημέρι της Πέμπτης (29/5) στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έδωσε τις δικές του διευκρινίσεις για τον νέο ΚΟΚ, ο οποίος εισάγεται αύριο Παρασκευή στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Ένα από τα βασικά νέα μέτρα είναι η προτεραιότητα στα λεωφορεία στις ειδικές λωρίδες. Από τον Σεπτέμβριο ενεργοποιείται το νέο σύστημα καμερών τόσο στους δρόμους όσο και στο εμπρόσθιο μέρος των λεωφορείων, επιτρέποντας την ψηφιακή καταγραφή παραβάσεων και την ηλεκτρονική έκδοση προστίμων μέσω gov.gr, χωρίς εμπλοκή της Τροχαίας στον δρόμο.

Η επιβίβαση και αποβίβαση επιτρέπει στα ταξί να χρησιμοποιούν τη δεξιά λωρίδα, με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται πίσω από λεωφορείο. Εξαιρέσεις δίνονται για ΑμεΑ και οχήματα μηδενικών ρύπων. «Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίξουμε εκείνους που χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ από ανάγκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Κλιμακωτές ποινές και αυστηρή αντιμετώπιση της υποτροπής

Για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια της υποτροπής, με προοδευτικά αυξανόμενες κυρώσεις. Ενδεικτικά:

Χρήση κινητού χωρίς ατύχημα:

Πρώτη φορά: 350 ευρώ + αφαίρεση διπλώματος 30 ημέρες

+ αφαίρεση διπλώματος Δεύτερη φορά (υποτροπή): 1.000 ευρώ + αφαίρεση 180 ημέρες

+ αφαίρεση Τρίτη φορά: 2.000 ευρώ + αφαίρεση για 1 έτος

Ανάλογες ποινές προβλέπονται και για μη χρήση κράνους – και από συνεπιβάτες για πρώτη φορά – καθώς και για παραβιάσεις σε ισόπεδες διαβάσεις.

Ως προς τις ταχύτητες και τα όρια στα κοντέρ, ο κ. Κυρανάκης έκανε λόγο για περιορισμούς εντός πόλης/αστικού ιστού, αλλά για αύξηση στους αυτοκινητόδρομους. Συγκεκριμένα:

30 χλμ/ώρα : για δρόμους μικρού πλάτους, χωρίς νησίδα (π.χ. μπροστά στο σπίτι μας)

: για δρόμους μικρού πλάτους, χωρίς νησίδα (π.χ. μπροστά στο σπίτι μας) 50 χλμ/ώρα : για βασικούς αστικούς δρόμους με νησίδα

: για βασικούς αστικούς δρόμους με νησίδα 140 χλμ/ώρα: σε αυτοκινητοδρόμους, μετά από διαβούλευση και λόγω μείωσης θανατηφόρων τροχαίων

Αυστηρό πλαίσιο για «κόκκινη ζώνη» και αντικοινωνικές συμπεριφορές – Τι αλλάζει με τις νέες κυρώσεις

Ως «κόκκινη ζώνη» χαρακτηρίζονται πλέον τα βράδια των Σαββατοκύριακων, οπότε καταγράφεται και η μεγαλύτερη συχνότητα θανατηφόρων τροχαίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών. Ο νέος ΚΟΚ έρχεται να βάλει τέλος σε φαινόμενα αντικοινωνικής οδηγικής συμπεριφοράς, με κυρώσεις που αυστηροποιούνται δραστικά.

Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το νέο πλαίσιο για τις παράνομες «κόντρες» και τις υπερβολικές ταχύτητες άνω των 200 χλμ/ώρα. Η κλιμάκωση των ποινών είναι σαφής:

Στην πρώτη παράβαση, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 1 έτος .

και αφαίρεση διπλώματος για . Στη δεύτερη φορά, το πρόστιμο διπλασιάζεται στα 4.000 ευρώ, με αφαίρεση άδειας για 2 έτη .

με αφαίρεση άδειας για . Στην τρίτη υποτροπή, η κύρωση εκτοξεύεται στα 8.000 ευρώ και στέρηση διπλώματος για 4 χρόνια.

Παράλληλα, σε περιπτώσεις που από τέτοιες συμπεριφορές προκύψει σοβαρή σωματική βλάβη, ενεργοποιείται το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, το οποίο προβλέπει ποινές κάθειρξης έως και 10 έτη.

Στον ίδιο άξονα αυστηροποίησης εντάσσονται και μια σειρά ακόμη παρεμβάσεις:

Κατάχρηση θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ : Οι πινακίδες του οχήματος θα αφαιρούνται, στοχεύοντας στην πάταξη της αντικοινωνικής αυτής συνήθειας.

: Οι πινακίδες του οχήματος θα αφαιρούνται, στοχεύοντας στην πάταξη της αντικοινωνικής αυτής συνήθειας. Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ : Η υπέρβαση των ορίων θα συνεπάγεται μέχρι και απομάκρυνση οχήματος με γερανό

: Η υπέρβαση των ορίων θα συνεπάγεται μέχρι και απομάκρυνση οχήματος με γερανό Παραβίαση ισόπεδων διαβάσεων : Η συγκεκριμένη παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες , ενώ ενεργοποιείται και το άρθρο 291Α του Ποινικού Κώδικα , που προβλέπει άμεση σύλληψη και ποινή φυλάκισης .

: Η συγκεκριμένη παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για , ενώ ενεργοποιείται και το άρθρο του , που προβλέπει και . Κυκλοφορία ποδηλάτων σε λεωφόρους: Θα απαγορεύεται ρητά, για λόγους οδικής ασφάλειας.

Τα στοιχεία που παρέθεσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι αποκαλυπτικά: το 50% των νεκρών σε τροχαία ατυχήματα προέρχεται από δίκυκλα, ενώ στους πεζούς θύματα, η πλειονότητα είναι ηλικιωμένοι. Από το σύνολο των τροχαίων, μόλις 18% εμπλέκει γυναίκες, και μόνο 6% προκαλείται από γυναίκες οδηγούς, αναδεικνύοντας με σαφήνεια τα προφίλ υψηλού και χαμηλού ρίσκου στην οδήγηση.

Τι γίνεται με τους ηλικιωμένους οδηγούς

Στο πλαίσιο της συνολικής αναμόρφωσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε και στο ευαίσθητο θέμα των ηλικιωμένων οδηγών. Όπως είπε, η ανάγκη διατήρησης της οδηγικής ικανότητας σε προχωρημένες ηλικίες πρέπει να οδηγήσει σε νέα μέτρα τακτικής επανεξέτασης, καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα, η συζήτηση του οποίου πρέπει να ανοίξει.

Μέχρι στιγμής:

Για οδηγούς άνω των 80 ετών, οι ιατρικές εξετάσεις πραγματοποιούνται κάθε 2 χρόνια.

Έως την ηλικία των 80, η αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται ανά 5ετία.

Ο υπουργός αναγνώρισε πως ένα από τα βασικά προβλήματα του ισχύοντος καθεστώτος είναι ο εξαιρετικά μικρός αριθμός απορρίψεων από τους γιατρούς, γεγονός που υπονομεύει τον πραγματικό σκοπό των ελέγχων. Ενδεικτικά, υπογράμμισε ότι «το πρόβλημα δεν είναι ο νόμος, αλλά η εφαρμογή του».

Ο νέος ΚΟΚ, όπως τόνισε ο κ. Κυρανάκης, δεν έχει ως στόχο την τιμωρία, αλλά την καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας στην οδική συμπεριφορά – με έμφαση στη δικαιοσύνη, τη συνέπεια και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, ώστε οι δρόμοι να γίνουν πραγματικά πιο ασφαλείς για όλους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.