«Καλλιθέα 29. 05. 2025

Θέμα: Συναυλίες στην Πλατεία Νερού από την εταιρεία «Release Athens Festival» για το καλοκαίρι του 2025.

Η Κίνηση Πολιτών Καλλιθέας παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις στην Πλατεία Νερού όσον αφορά την πραγματοποίηση των συναυλιών από την εταιρεία «Realease Athens Festival» για το καλοκαίρι του 2025.

Οι περιορισμοί με τις λαμαρίνες που λαμβάνουν χώρα αυτόν τον μήνα για μετατροπή μεγάλης έκτασης, σε συναυλιακό χώρο, έχουν ήδη αποκλείσει τη χρήση του χώρου από τους πολίτες, μετατρέποντας την Πλατεία Νερού για ακόμα μια χρονιά, από ελεύθερο χώρο περιπάτου και σύνδεσης της πόλης με τη θάλασσα, σε περιφραγμένη συναυλιακή εγκατάσταση.

Ήδη από πέρσι έχουμε ξεκινήσει ενέργειες συλλέγοντας υπογραφές από κατοίκους που αντιδρούν για όσα συμβαίνουν εντός των ορίων της πόλης μας. Οι υπογραφές μας κατατέθηκαν στην ΕΤ.Α.Δ. μαζί με επιστολή διαμαρτυρίας. Οι κινητοποιήσεις, οι διεκδικήσεις και τα ασφαλιστικά μέτρα που κατατέθηκαν από την πλευρά της Διοίκησης και του ίδιου του Δημάρχου κ. Κώστα Ασκούνη ενίσχυσαν τα αιτήματα των κατοίκων.

Οι συναυλίες πραγματοποιήθηκαν όμως, ξεκινώντας μέσα στις ημέρες πανελληνίων εξετάσεων δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα ηχορύπανσης, κυκλοφοριακού χάους και αποκλεισμού των πολιτών από την πρόσβασή τους σε ελεύθερο δημόσιο χώρο.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας υπήρξαν διώξεις αυτεπάγγελτα με τη διαδικασία του αυτοφώρου για διάφορες παραβιάσεις.

Για το καλοκαίρι του 2025 ενημερωνόμαστε από την επίσημη σελίδα της εταιρείας για τις προγραμματισμένες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού ξεκινούν στις 7 Ιουνίου δηλαδή εν μέσω πανελληνίων εξετάσεων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Σάββατο 07.06.2025, Avenged Sevenfold

Τετάρτη 18.06.2025, IDLES

Σάββατο 21.06.2025, Παύλος Παυλίδης

Παρασκευή 27.06.2025, Fontaines D.G

Παρασκευή 04.07.2025, The Prodigy

Παρασκευή 11.07.2025, London Grammar

Τετάρτη 16.07.2025, Morrissey

Παρασκευή 18.07.2025, Kylie Minogue

Σάββατο 19.07.2025, Gorila

Τετάρτη 23.07.2025, Dream Theater

Ιδιαίτερα κατά τον μήνα Ιούλιο, από τις 04 μέχρι τις 23 Ιουλίου, είναι σχεδόν καθημερινότητα, αν σκεφτούμε τις πρόβες που προηγούνται και το sound check που δεν θα υπολογίζει ώρες κοινής ησυχίας, η κατάσταση θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε καθημερινή βάση.

Συνολικά όμως το πρόβλημα της ηχορύπανσης είναι μείζων όλα αυτά τα χρόνια με τους αγανακτισμένους κατοίκους της Καλλιθέας και του Π. Φαλήρου να αναζητούν λύση.

Επίσης το θέμα της ασφάλειας είναι πάρα πολύ σοβαρό, τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους κατοίκους των γύρω περιοχών, καθώς κατά τις ώρες διενέργειας των συναυλιών η επισκεψιμότητα αποκλείει την άμεση πρόσβαση για παρέμβαση άμεσης ανάγκης. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στον κεντρικό οδικό άξονα αλλά και στο συγκοινωνιακό δίκτυο είναι έντονο λόγω των ελλιπών χώρων στάθμευσης με συνέπεια στην πόλη να καταλαμβάνονται τα πεζοδρόμια από παρκαρισμένα αυτοκίνητα δημιουργώντας προβλήματα στην περιοχή των Τζιτζιφιών.

Η Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας αναγκάζεται να αλλάξει το πρόγραμμα και τις δράσεις των Ομίλων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε πως οι συγκεκριμένες συναυλίες έχουν λάβει την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Τουρισμού.

Η Κίνηση Πολιτών Καλλιθέας έχει αποστείλει επιστολές προς τις αρμόδιες Υπουργούς να επανεξετάσουν το θέμα της χορήγησης της αιγίδας, καταθέτοντας τα προβλήματα που δημιουργούνται στην περιοχή από τις συναυλίες.

Να διευκρινίσουμε πως δεν είμαστε αντίθετοι με τη διοργάνωση συναυλιών αρκεί να γίνονται σε χώρους ικανούς να προσφέρουν ασφάλεια στους θεατές και σεβασμό στους περίοικους.

Δεδομένου πως ο χώρος δεν είναι αδειοδοτημένος, δεν πληροί τους κανόνες ασφαλείας, ούτε είναι ικανός να ανταποκριθεί σε εκδηλώσεις με μεγάλη προσέλευση εντός του αστικού ιστού, ζητήσαμε τη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου για έκδοση Ψηφίσματος υπέρ των ενεργειών μας . Στις 11 Απριλίου το ψήφισμα που καταθέσαμε εγκρίθηκα ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλλιθέας.

Ζητούμε να αποκατασταθεί η νομιμότητα στην περιοχή και να αποδοθεί ο χώρος ελεύθερος στη χρήση των πολιτών.

Η επικεφαλής της Κίνησης Πολιτών Καλλιθέας

Φωτεινή Χαλαστάνη

Πρόεδρος 2ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας».

