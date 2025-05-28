Στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, συνέλαβαν μια ειδικευόμενη ψυχίατρο σε δημόσιο νοσοκομείο, που πραγματοποιούσε συστηματική διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η ειδικευόμενη συνελήφθη χθες το πρωί σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Αθήνας, μαζί με ακόμα ένα άτομο, στο οποίο μόλις είχε παραδώσει συσκευασία (φιξάκι) που περιείχε ηρωίνη, αντί του ποσού των 10 ευρώ.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, περιλαμβάνονται ακόμη 33 άτομα, που κατηγορούνται για κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Πώς είχε «στήσει» την επιχείρηση

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα προέκυψε ότι η ειδικευόμενη προέβαινε σε συστηματική διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό ως σημείο αποθήκευσης και επεξεργασίας οικίες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της Αθήνας.

Παράλληλα, πραγματοποιούσε αγοραπωλησίες ναρκωτικών κυρίως σε σταθμούς ΜΕΤΡΟ και ΗΣΑΠ, καθώς και σε πλατείες και προαύλια των νοσοκομείων που εργαζόταν, καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, ακόμα και κατά τις ώρες εργασίας στις εφημερίες ή κίνησης για υπηρεσιακούς λόγους με ασθενοφόρο.

Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι, προέβαινε και στην ανταλλαγή των νομίμως χορηγούμενων με ιατρική συνταγή ναρκωτικών χαπιών, που παραλάμβανε από τους χρήστες, δίνοντάς τους αντίστοιχη ποσότητα ηρωίνης.

Στη συνέχεια μεταπωλούσε τα ναρκωτικά χάπια έναντι χρηματικού ανταλλάγματος σε άλλους ενδιαφερόμενους χρήστες.

Μάλιστα, λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα προστασίας τόσο για την μετακίνησή της, όσο και στις επικοινωνίες της με τους χρήστες-πελάτες, κατά τις οποίες χρησιμοποιούσε διάφορες «κωδικοποιημένες» λέξεις, ώστε να μη γίνεται σαφές το περιεχόμενο των συνομιλιών, όπως:

• πράσινα, σιναπρά, ύπνους: ναρκωτικά χάπια Hipnosedon

• κουμπί: ναρκωτικό χάπι

• g, τζιτζίκια, μάριο, άσσος, κομμάτι: γραμμάριο ναρκωτικής ουσίας

• κάρτα: καρτέλα ναρκωτικών χαπιών

• λίτες: αστυνομικοί της ασφάλειας (ασφαλίτες)

• κάρικο: δεκάρικο, το χρηματικό ποσό των δέκα ευρώ.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 104,84-γραμμάρια ηρωίνης, μέρος της οποίας ήταν έτοιμη προς πώληση σε αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια),

• 180 ευρώ,

• 3 ζυγαριές ακριβείας,

• υλικά για το διαμοιρασμό των ναρκωτικών ουσιών (πλαστική κάρτα, πλαστική σπάτουλα, κόφτης χειρός, σφυρί και κομμάτι από πλακάκι),

• κινητό τηλέφωνο,

• 3 καλαμάκια με υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών,

• 3 ναρκωτικά χάπια,

• σφραγίδα μαύρου χρώματος και ταυτότητα μέλους ιατρικού συλλόγου, επ' ονόματί της, και

• συσκευασία πακέτου σύνδεσης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ η κατηγορούμενη, από 18-03-2025 έως και 27-05-2025, προέβη τουλάχιστον σε 195 πράξεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και χαπιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

