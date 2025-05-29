Πηγές ΕΛ.ΑΣ: Περίπου 500 Τούρκοι μαφιόζοι στην Ελλάδα

Περίπου 500 Τούρκοι υπήκοοι που έφτασαν στη χώρα μας σταδιακά τα τελευταία χρόνια, ως μετανάστες ή αντιφρονούντες στο καθεστώς Ερντογάν, αποτελούν τον «πυρήνα» της Τουρκικής μαφίας που δρα στη χώρα μας. Σύμφωνα με πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, τα άτομα αυτά έρχονται στην Ελλάδα για να κρυφτούν από μέλη αντίπαλων οργανώσεων, ενώ όταν αυτοί διασταυρωθούν ή γίνει γνωστή η παρουσία τους στη χώρα μας, τότε καταφθάνουν στην Ελλάδα και αλληλοεξοντώνονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, υπάρχει ανοιχτός δίαυλος των Τουρκικών αρχών με την Ελληνική Αστυνομία, για τα άτομα που βρίσκονται στη χώρα μας, ενώ ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σημειώνουν, πως όσα από τα παραβατικά άτομα, συλλαμβάνονται θα απελαύνονται αμέσως.

Σημειώνεται πως κάποιοι από τους 500 εμπλέκονται σε δολοφονίες και εκβιασμούς, κάποιοι άλλοι στη διακίνηση όπλων ή ναρκωτικών, καθώς και σε διακινήσεις παράτυπων μεταναστών.

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο για μικροποσότητες ναρκωτικών οι 5 Τούρκοι συλληφθέντες - Καταδικάστηκαν 3, αθωώθηκαν 2

Υπενθυμίζεται ότι ποινή φυλάκισης 5 μηνών, με 3ετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε τρεις από τους πέντε Τούρκους υπηκόους, που συνελήφθησαν για μικροποσότητες ναρκωτικών (κάνναβη και κοκαΐνη), στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει η ΕΛ.ΑΣ. μετά τους πυροβολισμούς εναντίον στελεχών της ΕΥΠ στη Θέρμη, περιστατικό στο οποίο φαίνεται να πρωταγωνίστησαν μέλη συμμορίας Τούρκων κακοποιών.

Οι τρεις που καταδικάστηκαν κρίθηκαν ένοχοι για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση, ενώ οι υπόλοιποι δύο αθωώθηκαν. Στις απολογίες τους ανέφεραν ότι είναι αιτούντες άσυλο στη χώρα μας με τη σχετική διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όσον αφορά τις μικροποσότητες ναρκωτικών που εντοπίστηκαν - κατά περίπτωση σε σωματικούς ελέγχους και σε διαμέρισμα όπου φιλοξενούνται (συνολικά 2,3 γραμμάρια κοκαΐνης και 2 γραμμάρια κάνναβης) κάποιοι αποδέχθηκαν ότι είναι περιστασιακοί χρήστες και κάποιοι αρνήθηκαν την κατηγορία.

Οι τρεις που καταδικάστηκαν θα παραμείνουν υπό κράτηση, διοικητικά.

Πάντως, από την αστυνομική έρευνα του Οργανωμένου Εγκλήματος δεν προέκυψε εμπλοκή τους στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι ένας ακόμη συμπατριώτης τους (53 ετών) συνελήφθη στην Κομοτηνή για φυσίγγια (παράβαση του νόμου περί όπλων) και οδηγείται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. Ο τελευταίος φέρεται να είναι συγκάτοικος του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου (τζιπ) στο οποίο επέβαιναν οι δράστες των πυροβολισμών.

