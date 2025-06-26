Στο Νοσοκομείο της Χίου με συμπτώματα αφυδάτωσης και εξάντλησης έχει εισαχθεί από το πρωί ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Χίου, πύραρχος Σταύρος Καπελλαρίδης, ο οποίος εδώ και 4 ημέρες δίνει μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στο νησί.

Ο Διοικητής. Καπελλαρίδης από την περασμένη Κυριακή ήταν συνεχώς στα μέτωπα της φωτιάς που έκαψε μεγάλα τμήματα δασικής και χαμηλής βλάστησης, αλλά και καλλιεργήσιμης γης.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι αναζωπυρώσεις σε διάφορα σημεία της καμένης γης.

Από τις 7 το πρωί, έχει σημειωθεί μεγάλη αναζωπύρωση βόρεια από το χωριό Λιθί, στο βουνό Προβατά, που και χθες υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση με εναέρια πυροσβεστικά μέσα, λόγω των εστιών στην επίσης απόκρημνη περιοχή Τραχήλι.

Από το πρωί στο Λιθί επιχειρούν και μέσα αεροπυρόσβεσης.

Χθες σημειώθηκε σοβαρή αναζωπύρωση στον Βροντάδο, καθώς και άλλες μικρότερες στο Λιθί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

