Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει στους καταναλωτές που σκοπεύουν να ταξιδέψουν το επόμενο χρονικό διάστημα με αεροπλάνο, τα δικαιώματά τους σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας αποσκευών.

Πότε ισχύουν τα δικαιώματα

Τα δικαιώματα, ισχύουν σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, μόνο εάν:

- Η πτήση εκτελείται από και προς χώρα κράτος μέλος της ΕΕ, από αερομεταφορέα οποιασδήποτε χώρας, εντός ή εκτός ΕΕ.

- Η πτήση εκτελείται από τρίτη χώρα, εκτός ΕΕ, προς χώρα της ΕΕ, από αερομεταφορέα χώρας της ΕΕ.

- Η πτήση εκτελείται από χώρα της ΕΕ, προς τρίτη χώρα εκτός ΕΕ, από αερομεταφορέα χώρας εντός ή εκτός ΕΕ.

Αποσκευές

Η αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξιδεύετε, είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια των αποσκευών που έχουν περάσει από σχετικό έλεγχο, υπό τον όρο ότι το συμβάν που την προκάλεσε, σημειώθηκε επί του αεροσκάφους ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου, κατά την οποία οι αποσκευές ήταν υπό την ευθύνη της.

Στις περιπτώσεις αυτές, δικαιούστε αποζημίωση, η οποία μπορεί να ανέρχεται έως το ποσό των 1.220 ευρώ.

Εάν η ζημία προκλήθηκε εξαιτίας ελαττώματος ή ποιότητας της αποσκευής σας, δε δικαιούστε αποζημίωση.

Στην περίπτωση χειραποσκευών, η αεροπορική εταιρεία είναι υπεύθυνη, εφόσον η ζημία προκληθεί από δική της υπαιτιότητα.

Πότε πρέπει να γίνει η καταγγελία

Σε περίπτωση φθοράς αποσκευών που έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, οφείλετε να υποβάλετε γραπτή καταγγελία στον αερομεταφορέα εντός 7 ημερών, και σε περίπτωση καθυστέρησης, εντός 21 ημερών, από την ημέρα που λάβατε τις αποσκευές σας.

Αν δε βρίσκετε τη βαλίτσα σας κατά την άφιξη σας στο αεροδρόμιο προορισμού, τότε θα πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στο Γραφείο Απολεσθέντων του αεροδρομίου, όπου θα συμπληρώσετε Δήλωση Απώλειας Αποσκευής, ώστε να ειδοποιηθείτε σε περίπτωση ανεύρεσής της.

Αν η αποσκευή σας δε βρεθεί σε διάστημα 21 ημερών, θεωρείται χαμένη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των ταξιδιωτών μπορούν να βρουν οι καταναλωτές στο «Αλφαβητάρι του Ταξιδιώτη» στην ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

