Με τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων συνεχίζονται και σήμερα Πέμπτη 26/6, οι ενέργειες για τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς που ξεκίνησε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής στο νησί της Χίου.

Όπως αναφέρει και η ΕΡΤ, στις 7 το πρωί, έχει σημειωθεί μεγάλη αναζωπύρωση βόρεια από το χωριό Λιθί, στο βουνό Προβατά, που και χθες υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση με εναέρια πυροσβεστικά μέσα, λόγω των εστιών στην επίσης απόκρημνη περιοχή Τραχήλι.

Επίσης, χθες βράδυ υπήρξε άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής στη θέση Σπάσμα Βροντάδου, που επίσης συνεχίζει να είναι σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Στάχτη σχεδόν 48.000 στρέμματα γης

Σύμφωνα με τα δεδομένα και τους χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping, υπολογίζεται ότι από την καταστροφική πυρκαγιά επλήγησαν 47.765 στρέμματα γης.

Από αυτές τις εκτάσεις σύμφωνα με μία πρώτη εκτίμηση, περίπου τα 38.500 στρέμματα είναι δασικές εκτάσεις και 9.276 στρέμματα αποτελούν αγροτικές και λοιπές εκτάσεις.

Οι παραπάνω αριθμοί, εκτιμάται ότι αποτελούν την τελική πληγείσα έκταση καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς στην περιοχή.

