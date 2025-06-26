Πανελλαδικές 2025: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες - Πού θα δείτε τα αποτελέσματα

Ανακοινώθηκαν περίπου στους 12 το μεσημέρι της Πέμπτης από το υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων για το 2025.

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Ακόμη, όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, λαμβάνουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Επίσης, οι καταστάσεις με τις βαθμολογίες, οι οποίες περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία του ανά εξεταζόμενο μάθημα, έχουν αναρτηθεί στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της επικράτειας.

Στη συνέχεια, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, όπου, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι αύριο, Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025, είναι η ημέρα κατά την οποία ολοκληρώνονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων ολοκληρώθηκαν χθες, Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.