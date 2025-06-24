Φωτιές στη Χίο: Κάηκαν σπίτια, καλλιέργειες και ζώα - Στάχτη πάνω από 65.000 στρέμματα

Για τρίτη μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις και κάτοικοι έδωσαν μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών στη Χίο η οποία πλέον παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Σύμφωνα με τους πρώτους πρόχειρους υπολογισμούς, έχουν καεί πάνω από 65.000 στρέμματα ενώ οικισμοί εκκενώθηκαν, σπίτια κάηκαν, καλλιέργειες καταστράφηκαν και φέρεται να υπήρξαν και αρκετές απώλειες ζώων.

Υπενθυμίζεται πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με 5 φωτιές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, Κυριακή, 22 Ιουνίου, εκδηλώθηκαν τρεις διαφορετικές δασικές πυρκαγιές στη Χίο και συγκεκριμένα στις περιοχές, Κοφινά, Αγία Άννα και Άγιος Μακάριος Βροντάδων. Λίγο μετά εκδηλώθηκε τέταρτη (4η) πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Μάρκος, ενώ τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, 23 Ιουνίου, εκδηλώθηκε και πέμπτη (5η) πυρκαγιά στην περιοχή Αγιάσματα.

«Συνεχίζουμε να δίνουμε τον αγώνα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ύφεση του μετώπου. Ακόμα τα πράγματα είναι δύσκολα», δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης ο δήμαρχος του νησιού Γιάννης Μαλαφής.

Από την πλευρά της, η πυροσβεστική αναφέρει πως έχει βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες και ότι πλέον οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μικρές αναζωπυρώσεις που θεωρούν αναμενόμενο λόγω της μεγάλης έκτασης των πυρκαγιών.

Η προσπάθεια το απόγευμα Τρίτης 24 Ιουνίου, επικεντρωνόταν από Άγιο Γιώργη προς Βέσσα-Λιθί. Στόχος, με τη βοήθεια των ισχυρών επίγειων δυνάμεων αλλά και αεροσκαφών και ελικοπτέρων και μέχρι να πέσει η νύχτα, ήταν να περιοριστούν και να ελεγχθούν οι εστίες φωτιάς.

Στο Λιθί την Τρίτη το πρωί η κατάσταση ήταν δραματική, όπως την περιέγραψε ο πρόεδρος της κοινότητας Νεκτάριος Καβακάκης. Όπως είπε, η φωτιά έφτασε στον παραλιακό οικισμό και χρειάστηκε να φύγουν από ξενοδοχείο της περιοχής οι τουρίστες. «Υπάρχουν ζημιές και στο Λιθί σε μαστιχοκαλλιέργειες, ενώ κάηκαν και δύο λυόμενα οικήματα πάνω από την παραλία», σημείωσε.

Σημειώνεται ότι, από τη Δευτέρα, η Χίος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ και σήμερα το έργο της πυρόσβεσης δυσχέραιναν άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή.

Πάνω από 440 πυροσβέστες στο σημείο

Στο σημείο επιχειρούν 444 πυροσβέστες καθώς έχουν φτάσει όλες οι ενισχύσεις από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Λέσβο, με 21 ομάδες δασοκομάντο, 85 οχήματα καθώς και 30 εθελοντές -πεζοπόρα τμήματα- με 4 εθελοντικά οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση τη Δευτέρα διατέθηκαν συνολικά για όλη τη μέρα 4 αεροσκάφη και 14 ελικόπτερα τα οποία επιχείρησαν περιοδικά.

Στη Χίο είναι και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ», ενώ συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Διαδοχικά μηνύματα από το 112

Παράλληλα, τρία μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 7.30 το πρωί της Τρίτης, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τους οικισμούς Λιθί (και την παραλία Λιθί) και Βέσσα Χίου.

Εξετάζεται οργανωμένη εγκληματική ενέργεια

Στη Χίο μετέβη τη Δευτέρα το μεσημέρι ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, λόγω της ανησυχητικής κατάστασης από τις 5 διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς στο νησί.

Όπως είπε ο υπουργός η Πολιτεία εξετάζει σοβαρότατα το ενδεχόμενο οργανωμένης εγκληματικής ενέργειας, δηλαδή εμπρησμών

Επισημαίνεται πως στο νησί από την Κυριακή βρίσκεται και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και σε συνεργασία με δυνάμεις της Κρατικής Ασφάλειας του νησιού, διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

