Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς, που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης (26 Ιουνίου 2025) σε δασική έκταση στην περιοχή Τζίγκουνας του δήμου Φαιστού στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 Ε/Π.

Στην επιχείρηση επιπλέον, συνδράμουν υδροφόρες του δήμου.

Λίγο μετά τις 11.30 το πρωί εστάλη μήνυμα από το 112 εστάλη για εκκένωση περιοχής του Δήμου Φαιστού.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει «αν βρίσκεστε στην περιοχή Τζίγκουνας, απομακρυνθείτε προς Λέντας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου».



⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



📍#Κρήτη



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Τζίγκουνας του Δήμου #Φαιστού της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου



‼️Αν βρίσκεστε στη περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λέντας της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις… — 112 Greece (@112Greece) June 26, 2025

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Τσίγκουνας Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 26, 2025

