Φωτιά στην περιοχή Τζίγκουνας του Δήμου Φαιστού - Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής - Λίγο μετά τις 11.30 το πρωί εστάλη μήνυμα από το 112 εστάλη για εκκένωση περιοχής του Δήμου Φαιστού

UPDATE: 11:43
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς, που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης (26 Ιουνίου 2025) σε δασική έκταση στην περιοχή Τζίγκουνας του δήμου Φαιστού στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 Ε/Π.

Στην επιχείρηση επιπλέον, συνδράμουν υδροφόρες του δήμου.

Λίγο μετά τις 11.30 το πρωί εστάλη μήνυμα από το 112 εστάλη για εκκένωση περιοχής του Δήμου Φαιστού.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει «αν βρίσκεστε στην περιοχή Τζίγκουνας, απομακρυνθείτε προς Λέντας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου».
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Κρήτη
