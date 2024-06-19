Πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, πέραν της πυρκαγιάς στη Βάρης- Κορωπίου, αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.
Αναλυτικά, πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις έχουν εκδηλωθεί στις περιοχές: Αγιά Λάρισας, Βόλβη Θεσσαλονίκης, Ερμιονίδα Αργολίδος, Άγιος Γεώργιος Πρέβεζας, Αλμυρός Βόλου και Μόρια Λέσβου
Ειδικότερα:
- Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αετόλοφος, στην Αγιά Λάρισας επιχειρούν 34 πυροσβέστες, 15 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
- Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Προφήτης, στη Βόλβη Θεσσαλονίκης επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
- Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ηλιόκαστρο, στην Ερμιονίδα Αργολίδας επιχειρούν 73 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
- Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Άγιος Γεώργιος, του Δήμου Ζηρού Πρέβεζας επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
- Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Γαβριανή Αλμυρού Βόλου επιχειρούν 50 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
- Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μόρια της νήσου Λέσβου επιχειρούν 21 πυροσβέστες, 7 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες.
Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.
