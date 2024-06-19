Προθεσμία για τις 27 Ιουνίου ζήτησε και έλαβε η πρώην σύζυγος του Απόστολου Λύτρα προκειμένου να απολογηθεί μετά την ποινική δίωξη που της ασκήθηκε από την εισαγγελία για διατάραξη οικιακής ειρήνης και απειλή, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της η νυν σύζυγος του ποινικολόγου Σοφία Πολυζωγοπούλου.

Σύμφωνα με την μήνυση, η πρώην σύζυγος του ποινικολόγου, κατηγορείται για διατάραξη της οικιακής ειρήνης, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή με ηθικό αυτουργό τον ποινικολόγο, καθώς το βράδυ της Τρίτης πήγε στο σπίτι που μένει η κυρία Πολυζωγοπούλου στον Γέρακα με εκείνη να ενεργοποιεί το panic button.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έστειλε αντίγραφα της δικογραφίας στην Εισαγγελία Εφετών για τις περαιτέρω ενέργειές της για τον μηνυόμενο δικηγόρο, συνεργάτη του κ. Λύτρα μετά την προσαγωγή του από τους αστυνομικούς, όπως και στην ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάππα προκειμένου να αποφανθεί εάν παραβιάστηκαν οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στον κ .Λύτρα.

Σε θετική περίπτωση θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του ποινικολόγου.

Την ίδια ώρα, ο Απόστολος Λύτρας που αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου για παραβίαση των περιοριστικών όρων, παραμένει άφαντος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.