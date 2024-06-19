Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη φωτιά στον Προφήτη – Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική περιοχή, πάνω από την Εγνατία οδό

Πυρκαγια

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του Προφήτη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική περιοχή, πάνω από την Εγνατία οδό, στο ύψος του Προφήτη του δήμου Βόλβης.

Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 11 οχήματα, 40 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. ενώ από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

