Παναθηναϊκός: Γιατί ο Παύλος Παντελίδης δεν θα είναι στην λίστα των club grown

Ο Παύλος Παντελίδης έπειτα από το εξαιρετικό πρώτο μισό του πρωταθλήματος που έκανε στην Κηφισιά, πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Ο Έλληνας εξτρέμ είναι προϊόν των ακαδημιών του Παναθηναϊκού όμως δεν θα βρίσκεται στη λίστα των club grown.
Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει νωρίς νωρίς τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Αρχικά θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου προετοιμασία στο Απερντοορν. Εκεί ο Νίστρουπ, θα χτίσει τον νέο Παναθηναϊκό, ενώ θα ενσωματωθούν και οι μεταγραφές της ομάδας.
